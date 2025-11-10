La pasión, los secretos y el drama han regresado a Prime Video con el esperado estreno de la segunda temporada de “Maxton Hall – The World Between Us". La serie alemana no solo volvió con fuerza, sino que superó a “El verano en que me enamoré” y se posicionó en el primer puesto global de la plataforma, convirtiéndose en la nueva sensación romántica del streaming. Antes de su regreso, el drama juvenil ya había experimentado un resurgimiento que lo colocó entre los diez títulos más vistos a nivel mundial, anticipando el furor que hoy domina entre los fans.

El fenómeno de “Maxton Hall” ha logrado eclipsar incluso a “El verano en que me enamoré”, la popular serie estadounidense que durante meses dominó el ranking de Prime Video. Su éxito demuestra que el público no se cansa de las historias de amor adolescente, especialmente cuando están cargadas de conflictos reales y personajes emocionalmente complejos.

¿DE QUÉ TRATA “MAXTON HALL” DE PRIME VIDEO?

Basada en la trilogía literaria de Mona Kasten, “Maxton Hall” cuenta la historia de Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten), una estudiante dedicada que sueña con un futuro brillante, y James Beaufort (Damian Hardung), el atractivo heredero de una familia poderosa.

Sus mundos no podrían ser más distintos, pero el destino los une en una historia de amor prohibido donde las emociones y las diferencias de clase chocan con intensidad. Con su tono elegante y su toque de rebeldía, la serie se ha ganado a una audiencia global que busca una mezcla entre drama, lujo y romance juvenil.

La sinopsis oficial de la segunda temporada anticipa un torbellino de emociones: “Quienes vuelan alto también pueden caer muy bajo”. Después de una noche apasionada en Oxford y con su futuro al alcance de la mano, Ruby cree haber encontrado la felicidad, pero un giro trágico en la familia Beaufort cambia todo. James, abrumado por los problemas familiares, la aleja sin explicación, hundiéndola en una tristeza que no puede controlar.

Desolada, Ruby intenta escapar del mundo elitista de “Maxton Hall”, añorando los días en que nadie conocía su nombre. Sin embargo, el amor que siente por James no desaparece, y él hará todo lo posible por reconquistarla, sin importar las consecuencias. La tensión entre ambos se eleva episodio tras episodio, demostrando que el amor puede ser tan doloroso como irresistible.

"Maxton Hall" se basa en la trilogía de libros alemana de la autora Mona Kasten (Foto: Prime Video)

NO TE PIERDAS LOS EPISODIOS DE LA TEMPORADA 2 DE “MAXTON HALL”

Los primeros tres episodios, estrenados el 7 de noviembre, han sido recibidos con entusiasmo por los fanáticos, quienes destacan su fotografía impecable, su banda sonora melancólica y la química entre los protagonistas. La temporada estrenará nuevos capítulos cada viernes hasta el 28 de noviembre, manteniendo a los espectadores al borde de la emoción mientras Ruby y James enfrentan las consecuencias de sus decisiones.

Aunque la serie mantiene una calificación general del 70% en Rotten Tomatoes, la crítica y los fans coinciden en que la segunda temporada eleva el nivel de drama y madurez emocional. Con este regreso triunfal, “Maxton Hall – The World Between Us" confirma que ha destronado a El verano en que me enamoré como el nuevo referente de las historias románticas en Prime Video.

