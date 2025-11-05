Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten) y James Beaufort (Damian Hardung) discutiendo en una escena de la segunda temporada de "Maxton Hall" (Foto: Amazon Prime Video)
Nelly Osco
Aunque el tiempo en Oxford permitió que James Beaufort (Damian Hardung) y Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten) se volvieran a acercar, al volver a casa, la realidad los alcanza en la segunda temporada de “” (“Maxton Hall — Die Welt zwischen uns” en su idioma original). En los nuevos episodios de la serie alemana de Amazon Prime Video, los protagonistas vuelven a estar separados, pero no por mucho tiempo. ¿Cuándo se estrenará?

Después de que James le rompiera el corazón, Ruby está destrozada y anhela recuperar su antigua vida, cuando nadie en Maxton Hall la conocía y no formaba parte del mundo elitista de sus compañeros. Parece lograrlo, pero James está haciendo todo lo posible por reconquistarla.

Además de los actores principales Hardung y Herbig-Matten, el reparto de la segunda temporada de “” incluye a Sonja Weißer, Ben Felipe, Fedja van Huêt, Runa Greiner, Justus Riesner, Andrea Guo, Frederic Balonier y Eli Riccardi.

James (Damian Hardung) intenta recuperar a Ruby (Harriet Herbig-Matten) en la segunda temporada de "Maxton Hall" (Foto: Amazon Prime Video)
¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “MAXTON HALL”?

en más de 240 países y territorios de todo el mundo. Los episodios se emitirán semanalmente hasta el gran final el viernes 28 de noviembre.

Por lo tanto, para ver los nuevos episodios de los nuevos episodios del drama romántico solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE LA TEMPORADA 2 DE “MAXTON HALL”?

La segunda temporada de “Maxton Hall” tiene seis capítulos, al igual que la primera entrega de la serie alemana de Amazon Prime Video.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE LA TEMPORADA 2 DE “MAXTON HALL”

  • Episodio 1: 7 de noviembre de 2025
  • Episodio 2: 7 de noviembre de 2025
  • Episodio 3: 7 de noviembre de 2025
  • Episodio 4: 14 de noviembre de 2025
  • Episodio 5: 21 de noviembre de 2025
  • Episodio 6: 28 de noviembre de 2025

¿A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 2 DE “MAXTON HALL”?

PaísesHorario
Estados Unidos12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET)
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica2:00 a.m.
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador3:00 a.m.
Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico4:00 a.m.
Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil5:00 a.m.
España9:00 a.m.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “MAXTON HALL”

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 2 DE “MAXTON HALL”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, en la segunda temporada, “tras una dolorosa traición, Ruby enfrenta las ruinas de su relación con James. Solo desea algo: recuperar su antigua vida, cuando era invisible en ‘Maxton Hall’. Mientras lucha por reprimir sus sentimientos, James, arrepentido, hará todo lo posible por ganarse de nuevo su corazón, cueste lo que cueste.

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 2 DE “MAXTON HALL”

  • Damian Hardung como James Beaufort
  • Harriet Herbig-Matten como Ruby Bell
  • Sonja Weißer como Lydia Beaufort
  • Eidin Jalali como Graham Sutton
  • Fedja van Huêt como Mortimer Beaufort
  • Justus Riesner como Alistair Ellington
  • Andrea Guo como Lin Wang
  • Runa Greiner como Ember Bell
  • Gina Henkel como Helen Bell
  • Ben Felipe como Cyril Vega
  • Eli Riccardi como Elaine Ellington
  • Dagny Dewath como Ofelia Beaufort
  • Proschat Madani como Alice Campbell
  • Anna Lucia Gustmann como May Clancey
  • Basil Eidenbenz como Frederick Ellington
  • Laura de Boer como la nueva asistente de Mortimer Beaufort
  • Kiro Ebra como Forest
Fedja van Huêt retoma el rol de Mortimer Beaufort, el padre de James, en la segunda temporada de "Maxton Hall" (Foto: Amazon Prime Video)
