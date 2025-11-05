Aunque el tiempo en Oxford permitió que James Beaufort (Damian Hardung) y Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten) se volvieran a acercar, al volver a casa, la realidad los alcanza en la segunda temporada de “Maxton Hall—The World Between Us” (“Maxton Hall — Die Welt zwischen uns” en su idioma original). En los nuevos episodios de la serie alemana de Amazon Prime Video, los protagonistas vuelven a estar separados, pero no por mucho tiempo. ¿Cuándo se estrenará?

Después de que James le rompiera el corazón, Ruby está destrozada y anhela recuperar su antigua vida, cuando nadie en Maxton Hall la conocía y no formaba parte del mundo elitista de sus compañeros. Parece lograrlo, pero James está haciendo todo lo posible por reconquistarla.

Además de los actores principales Hardung y Herbig-Matten, el reparto de la segunda temporada de “Maxton Hall” incluye a Sonja Weißer, Ben Felipe, Fedja van Huêt, Runa Greiner, Justus Riesner, Andrea Guo, Frederic Balonier y Eli Riccardi.

James (Damian Hardung) intenta recuperar a Ruby (Harriet Herbig-Matten) en la segunda temporada de "Maxton Hall" (Foto: Amazon Prime Video)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “MAXTON HALL”?

Los tres primeros episodios de la segunda temporada de “Maxton Hall” se estrenarán el 7 de noviembre de 2025 de Amazon Prime Video en más de 240 países y territorios de todo el mundo. Los episodios se emitirán semanalmente hasta el gran final el viernes 28 de noviembre.

Por lo tanto, para ver los nuevos episodios de los nuevos episodios del drama romántico solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE LA TEMPORADA 2 DE “MAXTON HALL”?

La segunda temporada de “Maxton Hall” tiene seis capítulos, al igual que la primera entrega de la serie alemana de Amazon Prime Video.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE LA TEMPORADA 2 DE “MAXTON HALL”

Episodio 1: 7 de noviembre de 2025

Episodio 2: 7 de noviembre de 2025

Episodio 3: 7 de noviembre de 2025

Episodio 4: 14 de noviembre de 2025

Episodio 5: 21 de noviembre de 2025

Episodio 6: 28 de noviembre de 2025

¿A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 2 DE “MAXTON HALL”?

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 2:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 3:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 4:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 5:00 a.m. España 9:00 a.m.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “MAXTON HALL”

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 2 DE “MAXTON HALL”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, en la segunda temporada, “tras una dolorosa traición, Ruby enfrenta las ruinas de su relación con James. Solo desea algo: recuperar su antigua vida, cuando era invisible en ‘Maxton Hall’. Mientras lucha por reprimir sus sentimientos, James, arrepentido, hará todo lo posible por ganarse de nuevo su corazón, cueste lo que cueste.”

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 2 DE “MAXTON HALL”

Damian Hardung como James Beaufort

Harriet Herbig-Matten como Ruby Bell

Sonja Weißer como Lydia Beaufort

Eidin Jalali como Graham Sutton

Fedja van Huêt como Mortimer Beaufort

Justus Riesner como Alistair Ellington

Andrea Guo como Lin Wang

Runa Greiner como Ember Bell

Gina Henkel como Helen Bell

Ben Felipe como Cyril Vega

Eli Riccardi como Elaine Ellington

Dagny Dewath como Ofelia Beaufort

Proschat Madani como Alice Campbell

Anna Lucia Gustmann como May Clancey

Basil Eidenbenz como Frederick Ellington

Laura de Boer como la nueva asistente de Mortimer Beaufort

Kiro Ebra como Forest

Fedja van Huêt retoma el rol de Mortimer Beaufort, el padre de James, en la segunda temporada de "Maxton Hall" (Foto: Amazon Prime Video)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí