Desde su estreno, “Jujutsu Kaisen” se ha convertido en un fenómeno global y tras el final de la segunda temporada, que obtuvo múltiples reconocimientos, incluido Anime del Año en los Crunchyroll Anime Awards 2024, y antes del entreno de la tercera entrega del popular anime basada en la serie de manga japonés escrita e ilustrada por Gege Akutami, presenta una nueva película: “Jujutsu Kaisen: Execution”, que también recibe el título de “Jujutsu Kaisen: The Movie – Shibuya Incident Special Edition x Culling Game”.

La película, que sirve como puente entre el Incidente de Shibuya y el inicio del Juego de la Cosecha, el arco que adaptará el anime en la tercera entrega, sigue a Yuta Okkotsu, quien asume la misión inesperada de ejecutar a Yuji por supuestos crímenes. Esto desencadena una épica confrontación entre aliados y enemigos.

“Jujutsu Kaisen: Execution”, producida por MAPPA, con la participación de Mainichi Broadcasting System y Shueisha, se estrenó en Japón el 7 de noviembre de 2025, pero llegará a los cines de Latinoamérica el 20 de noviembre, y a Estados Unidos, el 5 de diciembre. Por lo tanto, los fans quieren saber si tiene alguna escena post-créditos.

“Jujutsu Kaisen: Execution” se estrenó en Japón el 7 de noviembre de 2025 y llega a los cines de Latinoamérica el jueves 20 de noviembre (Foto: MAPPA)

“JUJUTSU KAISEN: EXECUTION” ¿TIENE ESCENA POST-CRÉDITOS?

La respuesta corta es no. “Jujutsu Kaisen: Execution”, que tiene una duración de 90 minutos, no incluye alguna escena post-créditos, por lo tanto, los fanáticos pueden abandonar la sala de cines tras la última secuencia sin temor a perderse pistas sobre la tercera temporada o otros guiños.

A diferencia de la anterior película, “Jujutsu Kaisen 0”, precuela centrada en el personaje Yuta Okkotsu, estrenada en 2021 y que sí cuenta con una escena post-créditos, que adelantó eventos importantes de la historia principal.

No obstante, “Jujutsu Kaisen: Execution” sirve como vínculo directo entre la conclusión de la historia de Shibuya y los primeros episodios del arco Culling Game de la tercera temporada del popular anime.

Por otro lado, Shōta Goshozono se encargó de la dirección “Jujutsu Kaisen: Execution -Shibuya Incident x The Culling Game Begins”, que se estrenó el 14 de noviembre de 2025 en España. Mientras que Hiroshi Seko fue el responsable del guion.

¿DE QUÉ TRATA “JUJUTSU KAISEN: EXECUTION”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Jujutsu Kaisen: Execution”, “un velo desciende abruptamente sobre la concurrida zona de Shibuya en medio de las bulliciosas multitudes de Halloween, atrapando a innumerables civiles en su interior. Satoru Gojo, el hechicero jujutsu más fuerte, entra en el caos. Pero al acecho se encuentran usuarios de maldiciones y espíritus que planean sellarlo.

Yuji Itadori, acompañado por sus compañeros de clase y otros hechiceros jujutsu de alto nivel, entra en la refriega en un choque de maldiciones sin precedentes: el Incidente de Shibuya.

Después de los hechos, diez colonias en todo Japón se transforman en guaridas de maldiciones en un plan orquestado por Noritoshi Kamo, el hechicero más malvado de la historia. A medida que comienza el mortal Juego de la Cosecha (Culling Game), el hechicero de Grado Especial Yuta Okkotsu es asignado para llevar a cabo la ejecución de Yuji por sus supuestos crímenes.”

El póster de "Jujutsu Kaisen: Execution", película dirigida por Shōta Goshozono y que adapta el manga de Gege Akutami (Foto: MAPPA)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí