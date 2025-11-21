CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. James (Damian Hardung) y Ruby (Harriet Herbig-Matten) decidieron aprovechar un viaje de Mortimer Beaufort (Fedja van Huêt) para tener una apasionada velada, pero el clima cambió los planes del patriarca de los Beaufort, así que en el quinto episodio de la segunda temporada de “Maxton Hall”, regresa a casa antes de lo planeado e interrumpe los planes de los protagonistas del exitoso drama romántico alemán de Amazon Prime Video. ¿Qué otras sorpresas incluye este capítulo?

En “Ligereza engañosa” (2x05), Lydia Beaufort (Sonja Weißer) le advierte a su hermano sobre el intempestivo regreso de su padre, pero James en lugar de ocultar a Ruby, decide presentarla ante su familia como su novia. Mortimer intenta mantener la calma y la invita a tomar el té con ellos. Durante la conversación, Mortimer interroga a Ruby sobre su familia y sus planes universitarios.

La pasión con la que Ruby habla de su deseo de estudiar en Oxford remueve sentimientos en Mortimer y lo lleva a recordar a su esposa Cordelia. Aunque se despide con normalidad, durante la noche deja aflorar el dolor y destruye algunos objetos de la casa. Sus hijos le ofrecen consuelo y a la mañana siguiente Beaufort admite que necesitan estar más unidos.

Mortimer interrumpe la velada apasionada de Ruby (Harriet Herbig-Matten) y James (Damian Hardung) en el quinto episodio de la segunda temporada de "Maxton Hall"

¿QUÉ PASÓ EN “MAXTON HALL” - TEMPORADA 2 EPISODIO 5?

Ruby perdió su beca

Lydia está convencida de que conocer a Ruby le ha dado una nueva perspectiva a su padre, quien incluso su propuesta innovadora para la empresa familiar. Sin embargo, cuando los accionistas los presionan para conseguir buenos resultados rápidamente, descarta esa idea y presenta lo que planeó con su asistente Julia Stevens. Tras la reunión, James le reprocha a su padre por destruir lo que su madre estaba construyendo.

Mientras Ruby organiza el evento con la temática “El sueño de una noche de verano”, recibe una llamada de Alice Campbell, quien le informa que ya no recibirá la beca. Desesperada, Ruby recurre al director Lexington (Thomas Douglas) y al subdirector Graham Sutton (Eidin Jalali). Aunque ellos le informan que las solicitudes de beca ya fueron enviadas, firman otra solicitud y la indican que alcance al cartero.

Ruby corre lo más rápido que puede, pero no logra alcanzar al cartero. No obstante, un silbido salva el día. Entrega su solicitud para conseguir una beca y mantiene la esperanza de estudiar en Oxford. Cuando James se entera de la situación, confronta a su padre y solicita una reunión con Alice para intentar ayudar a su novia.

Ruby le pidió un tiempo a James

Cansada de luchar contra los que se oponen a su relación con James, Ruby le pide un tiempo. James le dice que no deben dejar que su padre gane, pero también comprende lo que ella necesita y la deja decidir. No obstante, le pide que escuche su corazón y no sus miedos.

Tras un romántico beso, los protagonistas de “Maxton Hall” deben lidiar con Elaine Ellington (Eli Riccardi), quien intenta arruinar el momento. Sin embargo, James le exige que se mantenga alejada de ellos.

James (Damian Hardung) le pide a Ruby (Harriet Herbig-Matten) que siga a su corazón en el quinto episodio de la temporada de "Maxton Hall"

El secreto de Lydia

Durante la celebración, Cyril Vega (Ben Felipe) se acerca a Lydia e intenta besarla. Aunque lo quiere, le aclara una vez más que solo lo quiere como amigo. Cuando lo sigue para disculparse, ve a Graham con una colega y no puede evitar sentirse celosa. El recién nombrado subdirector nota su molestia y la sigue al bosque. Ocultos entre los árboles, dejan aflorar su sentimientos y Lydia le cuenta sobre su embarazo.

Mientras la pareja celebra la noticia con un beso, Cyril presencia la escena con el corazón roto. Pero no es el único que se siente así. Lin Wang (Andrea Guo) siente que desde la fiesta de blanco ha vuelto a conectar con Cyril, pero se desilusiona al verlo con Lydia. Tras las fuertes palabras de James, Elaine se esconde en el bosque para llorar y se encuentra con Cyril.

Al ver a Lydia con el subdirector, le pide a Cyril que tome una fotografía, y sin duda tiene planes terribles. ¿Planea chantajear a James para recuperarlo? ¿Publicará la fotografía para vengarse? Al final del penúltimo episodio de la temporada 2 de “Maxton Hall”, el director Lexington recibe un mensaje que lo deja con la boca abierta. ¿Se trata de la imagen? En tanto, Mortimer también tiene planes tras ver una fotografía.

Cyril Vega (Ben Felipe) descubre el secreto de Lydia Beaufort (Sonja Weißer) en el quinto episodio de la segunda temporada de "Maxton Hall"

