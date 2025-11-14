CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después del emotivo discurso que James Beaufort (Damian Hardung) dio en la gala de la Fundación Alice Campbell para ayudar a Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten), Mortimer Beaufort (Fedja van Huêt) abandonó el evento de inmediato y se llevó a su hijo al final del tercer episodio de la segunda temporada de “Maxton Hall”, así que, el cuarto capítulo muestra las consecuencias de la sinceridad de James. ¿Cómo reaccionó Mortimer? ¿Qué pasó con Ruby?

“Secretos” (2x04) empieza con Mortimer prohibiendole a su hijo acercarse a Ruby y amenazando si desobedece. Incapaz de contradecir a su padre, James visita a Ruby para explicarle la situación, pero ella le propone no renunciar a su amor y mantener su romance en secreto. Al parecer, que James abriera su alma durante la gala le ganó el perdón de su amada.

Aunque los protagonistas de “Maxton Hall” fingen no ser novios en la escuela, Elaine Ellington (Eli Riccardi) sospecha de ellos y junto a sus amigas se mantiene alerta ante cualquier acercamiento. Para ponerlos a prueba, Elaine organiza una fiesta blanca y extiende la invitación a Ruby.

Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten) y James Beaufort (Damian Hardung) acuerdan tener un romance secreto en el cuarto episodio de la segunda temporada de "Maxton Hall" (Foto: Amazon Prime Video)

¿QUÉ PASÓ EN “MAXTON HALL” - TEMPORADA 2 EPISODIOS 4?

La trampa de Elaine

Por supuesto, Ruby no confía en el intento de Elaine de hacer las paces, pero acepta la invitación y asiste acompañada de Lin Wang (Andrea Guo), quien sugiere divertirse y disfrutar de las cosas buenas que llegan a la vida de Ruby, como la reunión con Alice Campbell, quien quedó encantada con la gala.

Elaine recibe a su rival con una sonrisa y dos bebidas adulteradas. Lin la bebe sin dudarlo, pero Ruby lo medita. Antes de que pueda decidir, Cyril Vega (Ben Felipe) le arrebata la copa. El destino que Elaine tenía planeado para Ruby ahora le corresponde a Lin y Cyril, quienes no tardan en sentir los efectos de la droga.

Elaine Ellington (Eli Riccardi) le tiende una trampa a Ruby en el cuarto episodio de la segunda temporada de "Maxton Hall" (Foto: Amazon Prime Video)

Los protagonistas de “Maxton Hall” intentan mantenerse alejados, pero no pueden evitar mirarse constantemente. En tanto, Elaine insiste en molestarlos. Cansado de los juegos de su hermana, Alistar Ellington (Justus Riesner) la confronta, pero ella le reprocha por no ayudarle y le anuncia que buscó otro refuerzo: su hermano Frederick (Basil Eidenbenz).

Frederick llega dispuesto a humillar a Ruby, pero James sale en su defensa y revela su romance. ¿Cuál será la reacción del patriarca de los Beaufort?

La sorpresa romántica de James

En su reunión con Alice Campbell, Ruby consigue una beca y un empleo a medio tiempo en la Fundación. Para celebrarlo, invita a su novia a una cita romántica. Más tarde, James le propone aprovechar que Mortimer Beaufort hará un viaje de negocios para pasar la noche juntos en su casa.

La pareja está lista para vivir una romántica noche, pero sus planes podrían arruinarse debido a que el mal clima provocó la cancelación de varios vuelos, incluido el de Mortimer, quien se dispone a regresar a casa. ¿Se producirá otro enfrentamiento?

Ruby (Harriet Herbig-Matten) y James (Damian Hardung) tiene una cita romántica en el cuarto episodio de la segunda temporada de "Maxton Hall" (Foto: Amazon Prime Video)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí