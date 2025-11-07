CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de enterarse de la muerte de su madre, James Beaufort (Damian Hardung) busca a Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten) en busca de consuelo, pero al verla tan feliz con su familia busca otra manera de lidiar con su dolor, así que al inicio de la segunda temporada de “Maxton Hall”, Ruby está en las nubes tras una mágica noche de amor, pero desde entonces, no ha tenido noticias de James y cuando lo vuelve a ver se encuentra con una dolorosa escena.

En “Devastación” (2x01), Ruby lidia con el hecho de que ya no es invisible y recibe una maravillosa oferta académica: organizar la cena para la Fundación Alice Campbell. A pesar de que representa un reto, debido a que tiene otras responsabilidades, acepta. Pero no puede concentrarse porque no tiene noticias de James. Cuando un lujoso automóvil llega a su puerta cree que se trata de él, pero es Lydia Beaufort (Sonja Weißer) buscando a su hermano.

Cuando Lydia descubre la ubicación de su hermano, Ruby decide acompañarla. Llegan a una fiesta en la que James está fuera de control, alcoholizado y drogado. Al ver a Ruby le grita que se marche y se mete a la piscina con Elaine Ellington (Eli Riccardi), a quien besa pasionalmente. Con el corazón destrozado, Ruby se refugia en su habitación y olvida sus responsabilidades.

Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten) se enfrenta a la dolorosa traición de James en el primer episodio de la segunda temporada de "Maxton Hall" (Foto: Amazon Prime Video)

¿QUÉ PASÓ EN “MAXTON HALL” - TEMPORADA 2 EPISODIOS 1, 2 Y 3?

El accidente de James

A pesar de la dolorosa traición de James, Ruby va a buscarlo cuando se entera de la muerte de Cordelia Beaufort (Clelia Sarto). James llora en sus brazos y por unos minutos ella se olvida de su engaño. No obstante, un mensaje amoroso de Elaine se lo recuerda y decide marcharse. James le pide que se quede, pero cuando ella se niega, le vuelve a gritar que se marche.

Siguiendo los consejos de su amiga Lin Wang (Andrea Guo), la protagonista de “Maxton Hall” decide enfocarse en sus estudios en la gala para la Fundación Alice Campbell. De hecho, consigue que aprueben su propuesta. Pero eso significa más trabajo para ella, ya que debe conseguir la financiación para el importante evento.

En el funeral de su madre, James y Lydia conocen a su tía Ofelia. Otra discusión con su padre provoca que James robe un automóvil y sufra un accidente. No sufre lesiones graves. Al volver a casa, intenta contactar a Ruby, pero lo bloquea. Está decidida a superarlo, no obstante, su reaparición en la escuela la desestabiliza.

James intenta recuperar a Ruby

Para acercarse a Ruby y ganarse su perdón, James se une al equipo a cargo de gala. Mientras James, Lin y Kieran buscan obras de arte con las financiar el evento, Ruby acompaña a Lydia al médico luego de sentir que algo va mal con su embarazo. En tanto, Mortimer Beaufort (Fedja van Huêt) exige la presencia de sus hijos para una junta extraordinaria.

Cerca del final del segundo episodio de la temporada de “Maxton Hall”, James se entera del embarazo de Lydia, el equipo organizador consigue la financiación para la gala, Ruby recibe su carta de aceptación a Oxford y James se siente presionado por su padre. James busca a Ruby para suplicar por su perdón, pero ella lo rechaza. No obstante, el evento los obliga a pasar tiempo juntos.

James Beaufort (Damian Hardung) continúa enfrentándose a su padre Mortimer Beaufort (Fedja van Huêt) en la temporada 2 de "Maxton Hall" (Foto: Amazon Prime Video)

Las dudas de Ruby

Aunque estaba decidida a olvidar a James, un momento íntimo en la cabina de fotos deja a Ruby llena de dudas. Pero no tiene tiempo para el caos emocional, ya que debe enfocarse en la gala Campbell. En tanto, James se da cuenta de la necesidad de buscar ayuda psicológica para afrontar sus problemas familiares y personales.

El tercer episodio de la temporada 2 de “Maxton Hall” incluye momentos complicados de la infancia de James. Desde que era un niño, su padre lo obligo a cumplir sus altos estándares y lo presionaba para nunca mostrar debilidad.

Mientras Lydia oculta su embarazo, el profesor Graham Sutton (Eidin Jalali) es nombrado subdirector. Cuando un accidente amenaza el evento, Ruby motiva a sus compañeros para superar un incidente y James arriesga todo para salvar la gran noche de Ruby. Al final, todos los estudiantes colaboran para salvar la noche.

La gala Campbell

Cuando Alice Campbell llega al evento, presenta a Ruby ante la prensa. Más tarde, hace lo mismo ante otros invitados ilustres, uno de ellos es Mortimer, así que no está contento por tener que convivir con la joven que cree solo busca la fortuna de su hijo.

Durante la gala, surge otro problema y James sale al frente y habla sobre la importancia de pedir ayuda. Se muestra vulnerable y logra conmover a Ruby. Sin embargo, el discurso no tiene el mismo efecto en Mortimer.

James Beaufort (Damian Hardung) y Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten) en la gala Campbell en el episodio 3 de la segunda temporada de "Maxton Hall" (Foto: Amazon Prime Video)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “MAXTON HALL”?

Los tres primeros episodios de la segunda temporada de “Maxton Hall” se estrenaron el 7 de noviembre de 2025 de Amazon Prime Video en más de 240 países y territorios de todo el mundo. Los episodios se emitirán semanalmente hasta el gran final el viernes 28 de noviembre.

