Debido a que combina acción, terror, comedia negra y drama existencial en un contexto sobrenatural, “Chainsaw Man” se convirtió en uno de los animes más populares tras su primera temporada, que adaptó los cuatro primeros arcos del manga shōnen de Tatsuki Fujimoto. Por lo tanto, no es una sorpresa que los fanáticos esperen con ansias la confirmación de una nueva entrega. A continuación, te comparto lo que se sabe al respecto.

La historia de Denji, un joven que trabaja como cazador de demonios para pagar las deudas que dejó su padre muerto, cautivo a los fans de los animes. Denji trabajaba junto a su compañero Pochita, un demonio con forma de perro que tiene una motosierra en su cuerpo, hasta que es traicionado y asesinado por la Yakuza. Para salvarlo, Pochita se fusiona con él y lo convierte en un híbrido humano-demonio conocido como Chainsaw Man.​

Después del éxito de la primera temporada de “Chainsaw Man”, se esperaba una segunda temporada, pero en su lugar, el estudio de animación MAPPA anunció una película “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc”, que se estrenó el 19 de septiembre de 2025 en los cines de Japón, el 26 de septiembre, en Corea del Sur, el 23 de octubre, en América Latina y el 24 de octubre, en Estados Unidos y España.

Reze se presenta como el interés amoroso de Denji en la película de "Chainsaw-Man", pero esconde un secreto (Foto: Mappa)

“CHAINSAW MAN” ¿TENDRÁ TEMPORADA 2?

Hasta el momento, MAPPA no ha confirmado una segunda temporada del popular anime, sin embargo, el reciente éxito de la película podría ser una buena señal para una próxima renovación. De hecho, ya ha logrado superar algunos récords en taquilla.

Aunque “Chainsaw Man The Movie: The Reze Arc” ha tenido un buen inicios, aún no ha logrado superar el éxito en taquilla de “Demon Slayer: Infinity Castle”, la película de anime más grande de 2025. No obstante, si ha superado a un popular título de Studio Ghibli, “El niño y la garza” (“The Boy And The Heron” en inglés y “El chico y la garza” en España), al menos en Corea del Sur.

Por lo pronto, solo queda esperar la respuesta oficial del estudio detrás de este anime y pedir que sea lo más pronto posible y con la misma calidad que los primeros episodios.

¿Qué arcos del manga adaptaría la temporada 2 de “Chainsaw Man”?

La película “Chainsaw Man The Movie: The Reze Arc” retoma la trama donde la dejó la primera temporada, es decir, desde el capítulo 39, que corresponde al arco de Reze, donde Denji conoce a una joven amable que trabaja en una cafetería y que esconde un secreto: es un híbrido demoníaco conocido como la Bomb Devil.

El arco de Reze abarca 13 capítulos del manga, si estos son adaptados por completo en la película, aún restarían tres arcos más en la saga de seguridad pública que podrían adaptarse en una segunda temporada de “Chainsaw Man”.

Makima tiene un rol importante en la película anime “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc” (Foto: Mappa)

