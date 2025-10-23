“Chainsaw Man – The Movie: The Reze Arc”, esa nueva entrega del estudio MAPPA, lleva a la pantalla una de las partes más esperadas del manga de Tatsuki Fujimoto, conocida entre los fans como el “Arco de la Chica Bomba”. La cinta mezcla acción, romance, tragedia y ese tono peculiar que ya es marca registrada de la saga. Pero más allá de los combates y las explosiones, la película cierra con un final que ha dejado a muchos con una sola pregunta: ¿qué pasó realmente con Reze y con Denji?

Antes de entrar en detalles, vale la pena poner algo de contexto. Denji, el protagonista, es un joven cazador de demonios que trabaja para la Seguridad Pública. Tras los eventos de la primera temporada, intenta adaptarse a su nueva vida, hasta que conoce a una chica aparentemente dulce que trabaja en una cafetería. Su nombre es Reze y, aunque al principio parece que entre ellos florece algo sincero, pronto descubrimos que el amor nunca viene sin sufrimiento.

FINAL EXPLICADO DE “CHAINSAW MAN – THE MOVIE: THE REZE ARC”

La relación entre Denji y Reze es el centro de la película. Ella se muestra amable, divertida y hasta inocente, y él, que nunca ha tenido una vida normal, empieza a creer que por fin encontró a alguien que lo entienda. Pero esa ilusión dura poco, pues no es una simple barista: en realidad es un híbrido humano-diablo, conocida como la Demonio Bomba, enviada por la Unión Soviética con una misión muy clara: robar el corazón del Hombre Motosierra. Y no, no en sentido romántico, sino literal.

A partir de ese momento, la historia se convierte en una mezcla de romance y traición. Reze juega con los sentimientos de Denji para cumplir su objetivo, aunque con el paso del tiempo, algo dentro de ella empieza a cambiar.

Uno de los puntos más interesantes del filme es que, a pesar de todo, Reze parece desarrollar sentimientos reales por Denji. Durante la película hay varios momentos que lo sugieren: la noche en la escuela, la conversación sobre escapar juntos o esa mirada que deja entrever duda antes del combate final. Denji, por su parte, se aferra a esa conexión como si fuera lo único puro en su vida.

El clímax de la película llega con el enfrentamiento entre Denji y Reze, un combate espectacular animado con todo el estilo explosivo de MAPPA. Entre explosiones, confesiones y heridas, ambos terminan en el océano, y él logra rescatarla gracias a la ayuda de Beam, el Demonio Tiburón.

Reze, por fin, parece querer dejar todo atrás y reunirse con Denji en el café donde se conocieron. Él la espera con flores, dispuesto a empezar de nuevo. Pero el destino en “Chainsaw Man” a veces es incierto.

Justo cuando Reze decide volver, aparece Makima. Sin mostrar ninguna emoción, ordena al Ángel Demonio eliminarla antes de que logre reunirse con Denji. Es un momento frío, repentino y devastador. Así, Reze muere sin poder decir una palabra más.

Denji se queda esperando en la cafetería a alguien que no llegará. Se enamoró y la vida le jugó una mala pasada. Lo peor de todo es que no sabe qué sucedió realmente con Reze. No tiene ni idea de que está muerta.

