Los fans de “Chainsaw Man” saben que nada termina cuando parece haber terminado. Y esta vez no es la excepción. Si saliste del cine con la adrenalina aún corriendo por tus venas y te preguntas si vale la pena quedarte hasta el último segundo de los créditos, esta nota es para ti. “Chainsaw Man The Movie: The Reze Arc” no solo deja sangre, emoción y caos en pantalla, sino también una pregunta que todos quieren resolver sin caer en spoilers: ¿hay escena post-créditos?

La respuesta corta es sí: la película tiene una escena post-créditos . Pero antes de que pienses en correr a buscar spoilers, tranquilo: aquí no te arruinaremos la experiencia. Solo te diremos que esa pequeña sorpresa aparece después de que terminan todos los créditos, así que si decides quedarte, prepárate para esperar hasta el final.

No se trata de una escena a mitad de créditos ni de una secuencia que anuncie directamente el próximo capítulo de la saga. Es algo más sutil, un regalo breve para quienes deciden quedarse un poco más en la oscuridad de la sala, dejando que la emoción baje y el rugido de Denji aún resuene en los oídos.

ESTA ESCENA NO BUSCA CAMBIAR EL SENTIDO DE LA HISTORIA NI DEJARTE CON MÁS PREGUNTAS

En cambio, funciona como una especie de epílogo emocional, un momento para procesar lo vivido, como si la película te dijera: “respira, todavía queda una chispa más antes de apagar la motosierra”.

Si decides quedarte, hazlo sin prisas. Disfruta la música, los nombres que pasan por la pantalla y el eco de una de las adaptaciones más esperadas del año. No hay trampas, no hay medias tintas: la escena llega solo cuando los créditos terminan por completo.

Tanto la animación de MAPPA como la dirección del ritmo narrativo fueron destacadas (Foto: Sony Pictures)

Por otro lado, si eres de los que prefieren salir apenas cae el último golpe sonoro, no te preocupes: no te perderás nada esencial para entender la historia. “The Reze Arc” se sostiene por sí sola, pero ese guiño final es un detalle que muchos fans agradecerán.

Que te quede claro que sí hay una escena post-créditos en “Chainsaw Man The Movie: The Reze Arc”. Es breve, elegante y emocional, un pequeño cierre que premia a los que se quedan hasta el final. En un universo donde la sangre, el ruido y la locura reinan, este último suspiro se siente como el descanso merecido después de la cacería.

