En el mundo del manga, algunos títulos conquistan a los usuarios de las redes sociales antes de alcanzar la popularidad masiva y “Shuryo-chan” parece ser uno de ellos. Y es que esta comedia ha llamado la atención de los lectores por seguir a un héroe que, de un día para otro, debe criar a una niña destinada a liderar la organización enemiga contra la que combate. Así, con una premisa que combina acción, ternura y absurdo, la obra ha comenzado a aparecer junto a “Chainsaw Man” en ciertas listas de recomendaciones.

Vale precisar que “Shuryo-chan” es una obra de Ken Koyama, mangaka conocido previamente por “Little Miss P” (o “Seiri-chan”), una serie de cuatro volúmenes que personifica la menstruación en clave de comedia.

De esta manera, ambos proyectos comparten el sello de su autor: tomar un tema cotidiano o incómodo y convertirlo en una comedia con un tono reflexivo.

¿DE QUÉ TRATA “SHURYO-CHAN”?

La historia de “Shuryo-chan” sigue a Mineta Minemizu, un héroe de primera línea encargado de proteger a la ciudad de los ataques de una organización secreta que busca derrocar a su país.

Sin embargo, todo cambia cuando esa organización enemiga instaura un sistema de descanso de dos días a la semana, lo que obliga a los héroes a adoptar el mismo esquema laboral.

En este contexto, Minemizu, un adicto al trabajo, no sabe qué hacer con tanto tiempo libre.

Así, durante uno de sus enfrentamientos directos con la líder de la organización rival, descubre que quien lo espera en el trono no es un villano temible, sino una niña pequeña llamada Nikon, señalada como la próxima heredera del liderazgo enemigo.

Entonces, en lugar de combatirla, decide protegerla y ahí arranca la premisa central de esta peculiar comedia de crianza.

¿POR QUÉ “SHURYO-CHAN” SE COMPARA CON “CHAINSAW MAN”?

Según la cuenta especializada @MangaMoguraRE de X, Tatsuki Fujimoto, el creador de “Chainsaw Man”, ha recomendado de forma pública “Shuryo-chan”.

Y este es un dato clave, ya que los dos títulos han despertado el entusiasmo de los lectores de manga seinen que buscan risas con un trasfondo cada vez más oscuro.

¿DÓNDE SE PUBLICA “SHURYO-CHAN”?

En Japón, “Shuryo-chan” se publica en la revista Morning de Kodansha.

Además, debes saber que el primer volumen del manga salió a la venta en enero del 2026.

Y a ti, ¿te interesa agregarlo a tu lista de lectura?

La portada del primer volumen del manga "Shuryo-chan", creado por el autor japonés Ken Koyama (Foto: Kodansha)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí