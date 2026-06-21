Si crees que ya lo sabes todo sobre “Chainsaw Man”, este es el momento de prestar atención. Y es que MAPPA, el estudio detrás del anime de Crunchyroll, ha hecho un anuncio con el que busca mantener a la franquicia en boca de todos: resulta que, durante el aniversario 15° de la empresa, se reveló que se lanzará un proyecto completamente nuevo dentro del universo de Denji y compañía, pensado para un formato distinto al que los seguidores están acostumbrados a ver en pantalla. ¡Ni más ni menos que un videojuego móvil!

Vale precisar que, en el mismo evento, MAPPA presentó un adelanto del próximo arco animado de la franquicia, titulado “Chainsaw Man: The Assassins Arc”, el cual está centrado en la llegada de asesinos internacionales contra Denji.

Aquí, Tatsuya Yoshihara regresa como director y Hiroshi Seko como guionista, con Kensuke Ushio otra vez a cargo de la música.

¿QUÉ ANUNCIÓ MAPPA SOBRE EL NUEVO PROYECTO DE “CHAINSAW MAN”?

Durante la transmisión especial en honor a su 15° aniversario, realizada el pasado viernes 19 de junio del 2026, MAPPA confirmó que “Chainsaw Man” tendrá su primer videojuego.

Así, el tráiler de presentación promete capturar la misma energía y el caos característicos del anime.

A continuación, disfruta de la secuencia de apertura animada creada para el proyecto, con el tema musical a cargo de la banda japonesa Maximum the Hormone.

¿DE QUÉ TRATA EL VIDEOJUEGO DE “CHAINSAW MAN”?

Este es un videojuego para dispositivos móviles. Según GameRant, la historia se ubicaría durante la Parte 1 del manga de Tatsuki Fujimoto, específicamente entre los eventos de la película “Reze Arc” y el arco de los Asesinos Internacionales.

Asimismo, las estrellas que aparecen junto a los personajes en el tráiler sugieren un sistema de rareza típico de los juegos gacha, lo que apuntaría a un modelo de monetización por invocaciones.

Importante: hasta el momento, no se ha confirmado una fecha de lanzamiento del proyecto ni los territorios donde estará disponible. Sin embargo, la cuenta oficial en X del juego ya está activa en inglés, lo que implicaría planes de distribución más allá de Japón.

¿QUÉ LUGAR OCUPA EL VIDEOJUEGO DENTRO DEL UNIVERSO “CHAINSAW MAN”?

Este videojuego se suma a una franquicia que ya incluye el manga original de Tatsuki Fujimoto, la serie animada estrenada en el 2022 y la película “Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc”, que superó los 200 millones de dólares en recaudación global.

Cabe resaltar que el nuevo título amplía el universo ficticio hacia un formato interactivo por primera vez, algo que no había ocurrido antes con esta historia.

Y tú, ¿ya estás listo para disfrutarlo?

Además de luchar contra los demonios tradicionales de la trama del manga y anime "Chainsaw Man", se espera que el Denji del juego enfrente amenazas inéditas creadas específicamente para la aplicación (Foto: MAPPA)

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