Aunque los fanáticos de “One-Punch Man” estaban emocionados por el estreno de la tercera temporada del popular anime basado en el webcómic de acción y comedia japonés creado por el artista One, también estaban preocupados por la calidad de la animación después del cambio de estudio y de director a partir de la segunda entrega. Para algunos, sus temores se hicieron realidad en el primer episodio de la nueva entrega. ¿Opinas lo mismo?

“El episodio fue completamente estático, como un slideshow. Solo el cabello de Fubuki mostró algo de animación”, “Es como si lo hubiesen hecho rápido y sin pausa alguna, cero animación. Todo se ve rusheado” y “Decepcionante animación como la de ‘Blue Lock’. Me quedo con el manga, suficiente para mí”, son algunos de los comentarios negativos tras la introducción al ‘Arco de la Asociación de Monstruos’.

Aunque no todos los comentarios fueron negativos, y otros fans compartieron su emoción por el regreso de Saitama, no es la primera vez que varios han expresado su inconformidad con la trama y la animación. Entonces, ¿por qué “One-Punch Man” cambió de estudio de animación?

La tercera temporada de "One-Punch Man" se estrenó el 12 de octubre de 2025 y ya ha recibido algunas críticas negativas (Foto: One-Punch Man / J.C.Staff)

¿POR QUÉ “ONE-PUNCH MAN” CAMBIÓ DE ESTUDIO DE ANIMACIÓN?

La primera temporada de “One-Punch Man”, que se convirtió en un éxito, fue producida por Madhouse, el mismo estudio detrás de las adaptaciones como “Hunter x Hunter” y “Death Note”. Pero la popularidad del anime no fue gracias al estudio, sino también al director Shingo Natsume.

Aunque Madhouse no ha revelado el motivo oficial por el que la productora decidió cancelar “One-Punch Man”, muchos especulan que el cambio que sufrió la serie fue debido a la ausencia del director en la segunda entrega, que estuvo a cargo del estudio J.C.Staff (“Shokugeki no Sōma”, “Slayers”) asumió las riendas del programa con Chikara Sakurai como director.

Según algunos informes, mientras Shingo Natsume estuvo a cargo del proyecto, “One-Punch Man” contó con animadores independientes que no eran parte del personal permanente de Madhouse, pero se sumaron a la serie por el renombre de Natsume (“Space Dandy” y “Fullmetal Alchemist: Brotherhood”)

Por lo tanto, cuando Natsume quedó fuera del proyecto, el anime experimentó una reestructuración en el equipo de producción. Tras los cambios, empezaron las críticas de los fanáticos, que continúan hasta la recién estrenada tercera temporada, dirigida por Shinpei Nagai.

¿Qué dijo Shingo Natsume tras su salida de “One-Punch man”?

En una entrevista en Anime Festa en 2019, Shingo Natsume señaló: “Personalmente, por supuesto, quería hacerlo. Pero no pude hacerlo a pesar mío. No puedo hacer todo lo que quería. Pero desearía que JC Staff hiciera mucho más con la serie”.

"One-Punch Man" cambio de estudio de animación tras su primera temporada, que fue dirigida por director Shingo Natsume (Foto: J.C.Staff)

