Tras seis largos años, la tercera temporada de “One-Punch Man” está de regreso; por lo tanto, los fans ya están en cuenta regresiva para ver el anime que se estrena este 12 de octubre de 2025. Tomando en cuenta que la segunda entrega terminó con Garou siendo arrastrado al lado de los monstruos, muchos se preguntan qué arco del manga adaptará esta nueva tanda de episodios. A continuación, la respuesta.

Saitama es el protagonista de "One-Punch Man". Él es conocido por su increíble poder, capaz de derrotar a cualquier enemigo con un solo golpe, lo que le otorga el título al anime (Foto: J.C.Staff)

UN ARCO CARGADO DE ACCIÓN

La temporada 3 de “One-Punch Man” adapta el esperado Arco de la Asociación de Monstruos, el cual es uno de los más intensos del manga creado por ONE. Si aún no lo leíste y estás esperando a ver el anime, solamente te adelantamos que habrá combates de alto nivel, evoluciones de personajes y nuevos enemigos que desafiarán la fuerza de Saitama. ¿Lograrán derrotarlo?

Este arco es considerado uno de los mejores del manga, ya que los conflictos estarán a la orden del día entre héroes de Clase S y un ejército de monstruos aterradores. Pese a que hay batallas muy complejas, también disfrutaremos momentos cómicos.

Cabe precisar que se trata del decimoquinto arco de la serie “One-Punch Man” y el sexto arco de la Saga de los Monstruos Humanos.

En "One-Punch Man", Garou es un personaje complejo, con motivaciones profundas y cuestionamientos morales (Foto: J.C.Staff)

¿CUÁNDO Y CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “ONE-PUNCH MAN”?

El primer episodio de la tercera temporada de “One-Punch Man” se estrena en Japón el 12 de octubre de 2025 a las 23:45 (JST), hora que se traduce para los televidentes estadounidenses en las 7:45 a.m. (PT) / 10:45 a.m. (ET) a través de Hulu y Disney+.

En tanto, los fans del resto del mundo podrán disfrutar el anime por Crunchyroll, según su región.

Se sabe que el episodio de estreno será un especial, pues recapitulará todo lo que ocurrió en la segunda entrega con el fin de mantener informados a los seguidores, quienes vuelven por la continuación de su querido anime más de seis años después. Cada capítulo se emitirá semanalmente.

Saitama del anime "One-Punch Man" tiene una apariencia sencilla: cabeza calva, estatura media y complexión atlética (Foto: J.C.Staff)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí