¡La espera de más de seis años terminó! La tercera temporada de “One-Punch Man” ya está aquí y por fin podremos saber qué pasó con nuestros personajes favoritos, a quienes vimos por primera vez en 2015. Ante la expectativa que generó su regreso, te doy a conocer cuántos episodios tiene esta entrega que se emitirá semanalmente.

Vale recordar que la segunda temporada culminó con Garou siendo arrastrado al lado de los monstruos, lo que supone una alianza con ella mientras se prepara para enfrentarse a la Asociación de Héroes. En tanto, Saitama continúa siendo el más fuerte.

En "One-Punch Man", Saitama es el héroe más poderoso del mundo, aunque sus logros carecen de reconocimiento por parte de la Mayoría de la gente y los demás héroes (Foto: J.C.Staff)

CANTIDAD DE EPISODIOS DE LA TEMPORADA 3 DE “ONE-PUNCH MAN”

“One-Punch Man” – Temporada 3 tiene un total de 12 episodios, los cuales deben cubrir el Arco de la Asociación de Monstruos. Es preciso mencionar, que tanto la primera como segunda entrega contó con la misma cantidad de capítulos.

En "One-Punch Man", Garou es un personaje complejo, con motivaciones profundas y cuestionamientos morales (Foto: J.C.Staff)

FECHA DE LANZAMIENTO DE LOS EPISODIOS DE “ONE-PUNCH MAN” – TEMPORADA 3

Tras la emisión especial de “One-Punch Man”, el pasado 5 de octubre, en el que se realizó una recapitulación del anime, el calendario de estrenos de cada capítulo queda de la siguiente manera:

Episodio 1: domingo 12 de octubre de 2025

domingo 12 de octubre de 2025 Episodio 2: domingo 19 de octubre de 2025

domingo 19 de octubre de 2025 Episodio 3: domingo 26 de octubre de 2025

domingo 26 de octubre de 2025 Episodio 4: domingo 2 de noviembre de 2025

domingo 2 de noviembre de 2025 Episodio 5: domingo 9 de noviembre de 2025

domingo 9 de noviembre de 2025 Episodio 6: domingo 16 de noviembre de 2025

domingo 16 de noviembre de 2025 Episodio 7: domingo 23 de noviembre de 2025

domingo 23 de noviembre de 2025 Episodio 8: domingo 30 de noviembre de 2025

domingo 30 de noviembre de 2025 Episodio 9: domingo 7 de diciembre de 2025

domingo 7 de diciembre de 2025 Episodio 10: domingo 14 de diciembre de 2025

domingo 14 de diciembre de 2025 Episodio 11: domingo 21 de diciembre de 2025

domingo 21 de diciembre de 2025 Episodio 12: domingo 28 de diciembre de 2025

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “ONE-PUNCH MAN”?

Los episodios de la tercera temporada de “One-Punch Man” se emitirán en Crunchyroll. En Japón a las 23:45 (JST). Quienes se encuentran en Estados Unidos la hora es 7:45 a.m. (PT) / 10:45 a.m. (ET) a través de Hulu y Disney+.

México: 8:45 a.m.

8:45 a.m. Colombia, Ecuador, Perú: 9:45 a.m.

9:45 a.m. Venezuela, Bolivia: 10:45 a.m.

10:45 a.m. Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay: 11:45 a.m.

11:45 a.m. España: 4:45 p.m. (hora peninsular)

