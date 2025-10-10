Si eres de los fans que esperó con ansias el regreso de “One-Punch Man”, debes saber que la tercera temporada del anime promete ser la más épica hasta la fecha. Así, ¿sabes cuándo, a qué hora y cómo ver el episodio 1 de la nueva entrega? Pues, esta nota es la que debes revisar para averiguarlo. ¡Presta atención!

Vale precisar que la temporada 3 de la adaptación del manga de ONE se enfoca en el arco de la Asociación de Monstruos.

En ese sentido, el episodio de estreno busca establecer el tono para lo que será una entrega cargada de acción.

Antes de continuar, mira el tráiler de “One-Punch Man 3”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 1 DE LA TEMPORADA 3 DE “ONE-PUNCH MAN”?

El primer capítulo de la temporada 3 del anime se estrena el domingo 12 de octubre del 2025, bajo el título “The Strategy Meeting” (transliteración: "Sakusen no Kaigi“).

Cabe resaltar que los episodios de la tercera entrega se lanzarán de forma semanal, manteniendo el formato de emisión tradicional de la serie.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 1 DE LA TEMPORADA 3 DE “ONE-PUNCH MAN”?

En Japón, se ha confirmado que este capítulo de “One-Punch Man” se lanza a las 11:45 p.m. (JST). Por lo tanto, ajustando el horario a otros territorios, se espera la siguiente programación:

Países Horarios Estados Unidos 7:45 a.m. (PT) / 10:45 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:45 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:45 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:45 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 11:45 a.m. España 4:45 p.m.

Y aunque este es el patrón de lanzamiento esperado, recuerda que los horarios pueden variar debido a diversos factores. Por ende, el episodio podría llegar al streaming algún tiempo más tarde.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 1 DE LA TEMPORADA 3 DE “ONE-PUNCH MAN”?

La distribución global de la temporada 3 de “One-Punch Man” cambia significativamente por región. A continuación, te detallo cuáles son las plataformas oficiales confirmadas.

En Latinoamérica: Netflix y Crunchyroll

En España: Crunchyroll

En Estados Unidos: Hulu

Es importante mencionar que el capítulo S3E0 está disponible en Crunchyroll. Por si no lo sabes, este funciona como un resumen de la segunda entrega para aquellos que necesiten refrescar su memoria antes del gran estreno de la tercera.

Además, en América Latina, las dos primeras temporadas de la producción están disponibles en Netflix.

Saitama del anime "One-Punch Man" tiene una apariencia sencilla: cabeza calva, estatura media y complexión atlética (Foto: J.C.Staff)

