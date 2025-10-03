En el manga “One-Punch Man”, hay algunos poderosos personajes que aún no hemos visto en pantalla. Así, se espera que estas figuras hagan su debut televisivo pronto... dado que tienen el potencial de cambiar el equilibrio de la historia. En esta nota, conoce un poco más sobre ellos.

Vale precisar que el anime es la adaptación del manga de ONE y, a lo largo de sus episodios, explora géneros como la acción y la comedia.

La historia arranca presentándonos al superhéroe más poderoso del mundo, quien puede matar a cualquiera de un solo golpe. Sin embargo, al no tener retos, lucha contra la depresión y el hastío.

Antes de continuar, mira el tráiler de “One-Punch Man” - Temporada 3:

LOS PERSONAJES MÁS PODEROSOS QUE AÚN NO APARECEN EN EL ANIME “ONE-PUNCH MAN”

De acuerdo con ComicBook, estos son los personajes más poderosos del manga que aún están pendientes de aparecer en el anime.

1. God

La lista del referido medio es liderada por God (Dios), un ser omnipotente cuya fuerza trasciende toda clasificación. Su misterio y poder absoluto lo convierten en el rival supremo de Saitama.

Al parecer, God—o simplemente Dios— es el personaje más poderoso del manga "One-Punch Man" (Foto: ONE)

2. Blast

Otro personaje de la lista es Blast, el héroe más fuerte registrado por la Asociación. Él es capaz de crear portales y controlar la gravedad a voluntad. Su paradero es un enigma.

3. La transformación final de Garou

La forma evolucionada de Garou trasciende los límites de un monstruo letal, con reflejos y fuerza que rivalizan con los dioses.

4. Homeless Emperor

Homeless Emperor es un prodigio psíquico capaz de generar campos de energía devastadores y grietas dimensionales. Su arrogancia solo iguala su poder.

Homeless Emperor es uno de los personajes secundarios del manga "One-Punch Man" (Foto: ONE)

5. Void

Void fue el responsable del pueblo ninja que dio origen a personajes como Speed-o’-Sound Sonic. Y, por supuesto, es uno de los ninjas más poderosos.

6. Evil Mineral Water

A pesar de su apariencia, Evil Mineral Water tiene la capacidad para absorber agua y otros elementos... lo que lo vuelve cada vez más grande y letal.

7. Sage Centipede

Finalmente, Sage Centipede es un monstruo de estatura colosal, tan grande como un rascacielos, cuya forma grotesca y fuerza descomunal lo convierten en uno de los personajes más poderosos de la historia.

Sage Centipede es un poderoso personaje del manga "One-Punch Man" (Foto: ONE)

