Los fanáticos de “One-Punch Man” por fin pueden respirar tranquilos. Después de meses de incertidumbre y silencio por parte de la producción, la franquicia regresa con fuerza gracias a un nuevo tráiler que confirma lo que todos esperaban: Saitama, Garou y compañía volverán a la pantalla este mismo año. La espera ha sido larga, pero ahora la fecha está fijada y la emoción se dispara.

LA FECHA DE ESTRENO DE LA TEMPORADA 3 DE “ONE-PUNCH MAN”

El nuevo adelanto, de apenas quince segundos, ha bastado para reavivar el entusiasmo. Aunque se había mostrado en convenciones como Anime Expo y Anime NYC, no existían nuevas imágenes desde el primer tráiler de la temporada 3. Ahora, junto con este vistazo rápido, también se reveló lo más importante: el estreno oficial será el 5 de octubre.

La tercera temporada no solo marca el regreso del héroe calvo más poderoso del anime, sino que también trae consigo un despliegue musical de primer nivel. El opening llevará por título “Get No Satisfied” y será interpretado por nada menos que JAM Project en colaboración con BABYMETAL. Por su parte, el ending se llamará “The Light, That’s There”, interpretado por Makoto Furukawa, la voz oficial de Saitama.

¿QUÉ VEREMOS EN LA TEMPORADA 3 DE “ONE-PUNCH MAN”?

El estudio JC Staff compartió además una nueva sinopsis de lo que veremos en esta entrega. La historia retoma a Saitama, quien después de tres años de entrenamiento se convirtió en un héroe invencible capaz de derrotar a cualquier enemigo con un solo golpe. Junto a Genos, su aprendiz, se involucra en los planes de la Asociación de Héroes, que ahora enfrenta una amenaza directa: el secuestro del hijo de un alto ejecutivo a manos de la temida Asociación de Monstruos.

La situación se complica cuando los héroes de clase S se ven obligados a organizar una misión de rescate en territorio enemigo. Pero no todo gira en torno a ellos: Garou, el “monstruo humano”, también juega un papel crucial. Tras su derrota y captura, despierta en el escondite de los monstruos, dispuesto a continuar su transformación en un enemigo que pueda rivalizar con Saitama.

Esta temporada promete un choque monumental entre héroes y villanos. El contraste entre Saitama, que busca desesperadamente a un adversario capaz de soportar sus golpes, y Garou, que lucha por alcanzar la fuerza suficiente para convertirse en esa figura, será el núcleo de una trama cargada de acción, drama y giros inesperados.

Los fans llevan años esperando ver cómo evoluciona esta relación entre protagonista y antagonista. Con Garou convertido en un rival cada vez más formidable y la Asociación de Monstruos ganando terreno, la nueva temporada parece lista para ofrecer las batallas más épicas vistas hasta ahora en el anime.

¿DÓNDE SE PODRÁ VER LA TEMPORADA 3 DE “ONE-PUNCH MAN” FUERA DE JAPÓN?

Por ahora, lo que muchos se preguntan es: ¿dónde se podrá ver la temporada 3 “One-Punch Man” fuera de Japón? La respuesta aún está en el aire. Todavía está por determinarse si llegará a Crunchyroll o si será adquirida por otra plataforma de streaming como Netflix. Mientras tanto, la fecha está confirmada: el 5 de octubre regresa “One-Punch” Man, y la expectativa no deja de crecer.

