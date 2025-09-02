La cuenta regresiva para el episodio 10 de la temporada 2 de “Dandadan” ya ha comenzado y los fans están ansiosos por saber qué sorpresas traerá esta nueva entrega. El anime, disponible en Crunchyroll y Netflix, se acerca rápidamente a la recta final de sus 12 episodios, y cada capítulo ha dejado a los espectadores con más preguntas que respuestas. Con Okarun y Momo Ayase al frente, la historia se ha convertido en un torbellino de acción sobrenatural, humor y momentos de pura tensión.

En los episodios recientes, la serie ha elevado la apuesta al máximo. La feroz batalla contra Evil Eye nos mostró la nueva transformación de Okarun en la Turbo Abuela, una mezcla de poder, caos y un estilo inconfundible que ya es favorito entre los seguidores. Sin embargo, la victoria no llegó sin costos: la casa de Momo quedó reducida a escombros, recordándonos que en “Dandadan” cada triunfo viene acompañado de pérdidas dolorosas.

La trama también ha profundizado en el destino de Jiji, el amigo de la infancia de Momo, quien permanece bajo la posesión de Evil Eye. Esta tensión añade una capa emocional a la historia, pues no se trata solo de vencer a un enemigo, sino de salvar a alguien cercano. Los fans ya especulan que el próximo episodio podría ser clave para definir el rumbo de Jiji y su relación con el grupo.

El título del décimo episodio de la segunda temporada es "El arte secreto de ser atractivo" (Foto: Crunchyroll)

¿CUÁNDO SE PODRÁ VER EL EPISODIO 10 DE LA TEMPORADA 2 DE “DAN DA DAN”?

Ahora bien, la pregunta más repetida en redes sociales es clara: ¿cuándo veremos el próximo episodio? La respuesta tranquiliza a todos los impacientes: el capítulo 10 se estrena el jueves 4 de septiembre de 2025 a las 9:00 a.m. PT / 12:00 p.m. ET / 5:00 p.m. BST en Crunchyroll y Netflix. Una cita que ningún seguidor de este frenético shonen debería perderse.

El título del episodio es tan intrigante como prometedor: “El arte secreto de ser atractivo”, el mismo que lleva el capítulo 64 del manga original. Y como suele ocurrir en esta adaptación, es probable que el episodio no se limite a un solo capítulo del manga, sino que abarque también los sucesos de los capítulos 65 y 66. Esto significa que los espectadores pueden esperar un torrente de acción, giros inesperados y más pistas sobre lo que está por venir.

Cabe resaltar que, mientras la serie animada atrapa a miles de nuevos fans cada semana, el manga de “Dandadan” sigue su propio curso y va muy por delante. Actualmente, la historia en papel avanza hacia su capítulo 208, que se estrenará pocos días después del lanzamiento del episodio 10. Esta diferencia ha generado un fenómeno curioso: muchos seguidores disfrutan ambas versiones, comparando cómo se desarrollan ciertos momentos y qué detalles se mantienen o cambian.

La mezcla de comedia, romance adolescente y combates sobrenaturales ha convertido a “Dandadan” en uno de los títulos más comentados del año. Con cada episodio, la serie demuestra que no teme ser excéntrica ni jugar con las convenciones del género, y eso es precisamente lo que la hace tan adictiva. Desde extraterrestres hasta yokais, pasando por posesiones demoníacas, “Dandadan” se atreve con todo, y los fans lo celebran.

