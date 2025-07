Más acción, drama y misterio es lo que continuaremos viendo en la segunda temporada de “DAN DA DAN”, que se estrenó el 3 de julio de 2025. La nueva entrega nos presenta a Momo, Okarun y a su equipo vigilando a Jiji, mientras buscan la manera de controlar el Evil Eye, una entidad maligna, que reside dentro de él. Debido a que cada episodio se emitirá semanalmente, pronto sabremos qué más acontecimientos ocurrirán en la trama que está dando de qué hablar; y aunque la historia de por sí está atrapando a la audiencia, también lo han hecho sus canciones. A continuación, los nuevos temas de apertura y de cierre del anime.

Vale precisar que la temporada 2 abordará los arcos de la “Casa Maldita” y “Evil Eye” (Ojo Maligno) del conocido manga japonés homónimo escrito e ilustrado por Yukinobu Tatsu, el cual se centra en dos adolescentes que deciden probar si los fantasmas o los alienes existen; por tanto, se enfrentarán a aterradoras amenazas paranormales, recibiendo superpoderes y, quién sabe, enamorándose.

La segunda temporada del anime "Dan Da Dan" sigue explorando géneros como el suspenso, la ciencia ficción, la comedia y el romance (Foto: Science SARU)

EL NUEVO OPENING Y ENDING DE “DAN DA DAN” – TEMPORADA 2

La segunda temporada de “DAN DA DAN” se convirtió en uno de los regresos más esperados en cuanto animes se refiere, ya que sus fanáticos estaban ansiosos por saber qué más ocurría en este mundo, donde el caos sobrenatural y el mal abundan. Ahora con la llegada de sus episodios de manera semanal, no solamente disfrutarán de la trama, también de los nuevos temas de apertura y cierre, que han cautivado a todos. A continuación, te damos a conocer cuáles son.

ASÍ ES EL OPENING DE “DAN DA DAN 2”

El nuevo tema de apertura de “DAN DA DAN 2” es “On The Way” de AiNA THE END, cuya voz envuelve al público. Esto es algo que muchos no esperaban, pues normalmente los inicios de las primeras temporadas de una producción dejan una huella imborrable que pocas veces pueden ser igualadas con las entregas posteriores, pero esta vez gustó a la audiencia.

“La voz de AiNA THE END encaja a la perfección con el tono peculiar de Dandadan. Su estilo vocal es emotivo, crudo y completamente impredecible, al igual que la serie. Lleva a los oyentes a una montaña rusa musical que refleja los cambios bruscos del anime entre acción, comedia y momentos emotivos”, así la describe Hannah Diffey de ScreenRant.

Cabe precisar que la animación de la canción va de la mano con todo lo que se busca transmitir, pues los colores y ediciones nos sumergen en el mundo sobrenatural de este anime.

Una imagen de Okarun en el opening de “DAN DA DAN” - Temporada 2 (Foto: Science Saru)

ESTE ES EL NUEVO ENDING DE “DAN DA DAN 2”

El tema de cierre (ending) de la segunda temporada de “DAN DA DAN” tampoco se queda atrás, pues los seguidores del anime la están haciendo tan suya que la reproducen una y otra vez. La canción se titula “Doukashiteru”, interpretada por WurtS.

La música, las imágenes y letras que aparecen en el video se complementan a la perfección, por lo que llevan a los espectadores a engancharse más con ese mundo sobrenatural que tiene muchas sorpresas para sus protagonistas.

WurtS es un músico que produce toda su propia música: letras, composición, arreglos, arte y video. Sus canciones se basan en la música dance, pero se transforman constantemente en música pop única.

Captura de una toma del ending de “DAN DA DAN” - Temporada 2 (Foto: Science Saru)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí