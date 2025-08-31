El regreso de “Spy x Family” ya es una realidad. Tras el enorme éxito de sus dos primeras temporadas y una película que conquistó a los fans en cines, la historia de los Forger vuelve a las pantallas con su tercera temporada, que ya tiene fecha confirmada. El anime basado en el manga de Tatsuya Endo estrenará su nueva tanda de episodios el próximo 4 de octubre de 2025, consolidándose como una de las producciones más esperadas del calendario de otoño.

Con este anuncio, la franquicia no solo reaviva el entusiasmo de sus seguidores, sino que también lanza un nuevo póster promocional que ofrece pistas sobre lo que está por venir. Aunque a simple vista parece una ilustración disparatada de los personajes principales, lo cierto es que esconde detalles importantes que los fans más atentos ya han empezado a descifrar.

Faltan unas semanas para el estreno de la temporada 3 de "Spy x Family" (Foto: Animación Toho)

LA TEMPORADA 3 DE “SKY X FAMILY” LLEGARÁ CON CAMBIOS CLAVE DETRÁS DE CÁMARAS

Yukiko Imai tomará la dirección, sustituyendo a Kazuhiro Furuhashi y Takahiro Harada, quienes habían estado al frente en entregas anteriores. El estudio sigue en manos de WIT Studio y CloverWorks, con Rino Yamazaki encargada de los guiones y la música nuevamente a cargo de (K)NoW_NAME, lo que garantiza que la esencia de la serie se mantenga intacta.

Por su parte, Kazuaki Shimada continuará al mando del diseño de personajes, aportando la coherencia visual que ha caracterizado a la serie desde su estreno. De hecho, fue él quien ilustró el nuevo póster oficial, tras varias semanas en las que el elenco había bromeado con dibujos alternativos imaginando cómo luciría la promoción. Ninguno acertó, pero sí confirmaron lo evidente: la temporada 3 traerá más humor y más misterio a partes iguales.

¿QUÉ HISTORIA NOS ESPERA EN LA TEMPORADA 3 DE “SKY X FAMILY”?

En cuanto a la trama, los nuevos episodios retomarán el curso del manga original justo después de lo visto en la temporada 2. Sin revelar demasiado, el póster dejó ver un autobús escolar, lo que apunta directamente al próximo gran arco argumental: uno que girará en torno a Anya Forger y sus compañeros de clase. Este elemento será central en la historia y promete tensión, acción y, por supuesto, la chispa cómica que caracteriza a la pequeña telépata.

Además, la tercera temporada explorará más a fondo el enigmático pasado de Loid Forger, lo que aportará una dosis de drama y emoción que complementará a la perfección la frescura de Anya y la fuerza de Yor. Esta mezcla de ternura, intriga y acción ha sido la clave del éxito de Spy x Family, y todo apunta a que seguirá marcando la narrativa en esta nueva entrega.

Con tanto por descubrir, los fans tienen la excusa perfecta para repasar los episodios anteriores y ponerse al día antes del estreno. Tanto la temporada 1 como la temporada 2 están disponibles en plataformas de streaming, junto con la película “Spy x Family Code: White”, que amplió el universo de la franquicia y sirvió como anticipo del rumbo que podrían tomar los nuevos capítulos.

