Nami aparece en el primer teaser tráiler del anime remake "The One Piece", que se estrena en febrero de 2027 y contará con siete episodios (Foto: Wit Studio / Netflix)
Nami aparece en el primer teaser tráiler del anime remake "The One Piece", que se estrena en febrero de 2027 y contará con siete episodios (Foto: Wit Studio / Netflix)
Nelly Osco
Nelly Osco

Cada vez falta menos para , que promete adaptar de manera más fiel el aclamado y longevo manga de Eiichiro Oda. Asimismo, aseguró que eliminará por completo el contenido de relleno y el alargamiento innecesario de escenas, pero mantendrá la crudeza sin censura de la historia de Monkey D. Luffy, un joven entusiasta que adquiere poderes de goma tras comer una “Fruta del Diablo” y emprende, junto a su tripulación de los Piratas Sombrero de Paja, una aventura para encontrar un legendario e invaluable tesoro y convertirse en el Rey de los Piratas.

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Este proyecto, que está a cargo del prestigioso estudio Wit Studio, famoso por las primeras temporadas de “Attack on Titan” y “Spy x Family” y busca acercar la obra maestra de Eiichiro Oda a las nuevas generaciones, utilizará tecnología y técnicas de vanguardia para ofrecer una actualización visual drástica.

La primera temporada de “” adaptará los primeros 50 capítulos del manga mediante un formato de siete episodios de 40 minutos de duración cada uno. Por lo tanto, abarcará la Saga del East Blue, específicamente desde el arco de Romance Dawn, y concluirá en el arco de Baratie, que incluye el icónico duelo entre Zoro y Mihawk, y la incorporación de Sanji a la tripulación.

La primera temporada de "The One Piece" terminará con el arribo de Luffy, Zoro y Usopp al restaurante flotante Baratie, el lugar donde conocerán a Sanji, el futuro cocinero de la tripulación (Foto: Wit Studio / Netflix)
La primera temporada de "The One Piece" terminará con el arribo de Luffy, Zoro y Usopp al restaurante flotante Baratie, el lugar donde conocerán a Sanji, el futuro cocinero de la tripulación (Foto: Wit Studio / Netflix)

“THE ONE PIECE” DE NETFLIX ES UN VERDADERO REINICIO

Anteriormente, el presidente y director ejecutivo de WiT Studio, George Wada, reveló este nuevo anime nació por una inquietud directa del creador de la obra, Eiichiro Oda, y , aclaró que “The One Piece” es oficialmente un reboot (reinicio) y no un remake (nueva versión), diferenciándose así del trabajo histórico de Toei Animation.

El objetivo estratégico de WiT Studio es utilizar el conocimiento de la trama actual del material original (que aún no llega a su fin) para atraer a audiencias globales nuevas, reestructurando la historia desde una perspectiva madura.

Si bien Toei Animation lleva muchos años produciendo un maravilloso anime de ‘One Piece’, la razón por la que estamos emprendiendo una nueva versión es para ‘llevar la obra a personas de todo el mundo que aún no la han experimentado’”, aseguró Wada al medio antes mencionado.

Asimismo, prometió un verdadero reinicio de la popular historia. “El manga original ha avanzado mucho más desde que comenzó el anime para televisión. Y hoy en día entendemos mucho mejor los acontecimientos posteriores y a los propios personajes. Desde esa perspectiva moderna, lo estamos reconstruyendo desde el primer episodio... Estamos haciendo un reinicio, no una nueva versión”.

Por otro lado, Wada también habló del éxito de la segunda temporada del live action de Netflix, “One Piece: Into the Grand Line”, desarrollado por Matt Owens y Steven Maeda, y protagonizado por Iñaki Godoy.

La serie de acción real de ‘One Piece’ en Netflix también ha sido un éxito rotundo, y la franquicia se está expandiendo enormemente. Estamos intentando superar barreras y difundirla por todo el mundo, incluso a públicos que nunca la han visto antes”, declaró.

La primera temporada de "The One Piece" adaptará la saga del East Blue en una temporada de 7 episodios extendidos que llegarán en 2027 (Foto: Netflix)
La primera temporada de "The One Piece" adaptará la saga del East Blue en una temporada de 7 episodios extendidos que llegarán en 2027 (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “THE ONE PIECE” EN NETFLIX?

“The One Piece” se estrenará en febrero de 2027 en Netflix y adaptará el inicio del manga original de Eiichiro Oda, es decir, la saga del East Blue, donde Luffy inicia su aventura junto a su tripulación de los Piratas Sombreros de Paja.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 9 años de experiencia escribiendo contenido sobre películas, series y animes para las comunidades hispanas en EE.UU.. Desde los más populares en Netflix, Disney+, Amazon Prime Video y otras plataformas de streaming, hasta estrenos que llegan a los cines. Comparto recomendaciones para los que aman las maratones los fines de semana.

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