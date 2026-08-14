Cada vez falta menos para el gran estreno de “The One Piece”, serie anime de Netflix y Wit Studio que promete adaptar de manera más fiel el aclamado y longevo manga de Eiichiro Oda. Asimismo, aseguró que eliminará por completo el contenido de relleno y el alargamiento innecesario de escenas, pero mantendrá la crudeza sin censura de la historia de Monkey D. Luffy, un joven entusiasta que adquiere poderes de goma tras comer una “Fruta del Diablo” y emprende, junto a su tripulación de los Piratas Sombrero de Paja, una aventura para encontrar un legendario e invaluable tesoro y convertirse en el Rey de los Piratas.

Este proyecto, que está a cargo del prestigioso estudio Wit Studio, famoso por las primeras temporadas de “Attack on Titan” y “Spy x Family” y busca acercar la obra maestra de Eiichiro Oda a las nuevas generaciones, utilizará tecnología y técnicas de vanguardia para ofrecer una actualización visual drástica.

La primera temporada de “The One Piece” adaptará los primeros 50 capítulos del manga mediante un formato de siete episodios de 40 minutos de duración cada uno. Por lo tanto, abarcará la Saga del East Blue, específicamente desde el arco de Romance Dawn, y concluirá en el arco de Baratie, que incluye el icónico duelo entre Zoro y Mihawk, y la incorporación de Sanji a la tripulación.

La primera temporada de "The One Piece" terminará con el arribo de Luffy, Zoro y Usopp al restaurante flotante Baratie, el lugar donde conocerán a Sanji, el futuro cocinero de la tripulación (Foto: Wit Studio / Netflix)

“THE ONE PIECE” DE NETFLIX ES UN VERDADERO REINICIO

Anteriormente, el presidente y director ejecutivo de WiT Studio, George Wada, reveló este nuevo anime nació por una inquietud directa del creador de la obra, Eiichiro Oda, y en una entrevista de agosto de 2026 con Mantan Web, aclaró que “The One Piece” es oficialmente un reboot (reinicio) y no un remake (nueva versión), diferenciándose así del trabajo histórico de Toei Animation.

El objetivo estratégico de WiT Studio es utilizar el conocimiento de la trama actual del material original (que aún no llega a su fin) para atraer a audiencias globales nuevas, reestructurando la historia desde una perspectiva madura.

“Si bien Toei Animation lleva muchos años produciendo un maravilloso anime de ‘One Piece’, la razón por la que estamos emprendiendo una nueva versión es para ‘llevar la obra a personas de todo el mundo que aún no la han experimentado’”, aseguró Wada al medio antes mencionado.

Asimismo, prometió un verdadero reinicio de la popular historia. “El manga original ha avanzado mucho más desde que comenzó el anime para televisión. Y hoy en día entendemos mucho mejor los acontecimientos posteriores y a los propios personajes. Desde esa perspectiva moderna, lo estamos reconstruyendo desde el primer episodio... Estamos haciendo un reinicio, no una nueva versión”.

Por otro lado, Wada también habló del éxito de la segunda temporada del live action de Netflix, “One Piece: Into the Grand Line”, desarrollado por Matt Owens y Steven Maeda, y protagonizado por Iñaki Godoy.

“La serie de acción real de ‘One Piece’ en Netflix también ha sido un éxito rotundo, y la franquicia se está expandiendo enormemente. Estamos intentando superar barreras y difundirla por todo el mundo, incluso a públicos que nunca la han visto antes”, declaró.

La primera temporada de "The One Piece" adaptará la saga del East Blue en una temporada de 7 episodios extendidos que llegarán en 2027 (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “THE ONE PIECE” EN NETFLIX?

“The One Piece” se estrenará en febrero de 2027 en Netflix y adaptará el inicio del manga original de Eiichiro Oda, es decir, la saga del East Blue, donde Luffy inicia su aventura junto a su tripulación de los Piratas Sombreros de Paja.

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