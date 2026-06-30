Aunque “One Piece” entró en su recta final, aún faltan algunos años para el gran final. Sobre todo, considerando que a partir del 2026 solo se estrenarán 26 capítulos por año. Durante más de dos décadas, el popular y longevo anime basado en el manga escrito e ilustrado por Eiichirō Oda se emitió de forma semanal casi sin interrupciones. A pesar de que se tomó algunas pausas de meses, descansos cortos, semanas libres en fechas festivas e incluyó especiales, no tenía una cantidad límite de episodios, cómo sucede ahora.

Este cambio histórico por parte de Toei Animation busca mejorar la calidad de animación al darle a los animadores el tiempo necesario para producir escenas espectaculares y fluidas sin el estrés de la entrega semanal. Lo cuál se ha visto reflejado en los primeros capítulos del arco de Elbaph, que empezó el 5 de abril de 2026.

También se busca adaptar fielmente el manga sin alargar innecesariamente las escenas y evitar el relleno. Entonces, ¿cuándo se estrenarán los próximos episodios de “One Piece”? A continuación, te comparto el calendario completo de este popular anime en lo que resta del 2026.

En el especial "One Piece Heroines", Nami conoce a un diseñador que le ofrece crearle unos zapatos nuevos a cambio de que sea su modelo (Foto: Toei Animation)

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE “ONE PIECE” EN 2026

Tras el anuncio de que “One Piece” abandonaba su clásico formato semanal ininterrumpido y para adoptar un modelo de temporadas estacionales, se especuló que los 26 episodios se estrenarían en dos partes, cada una con 13 episodios. No obstante, una actualización confirmó el calendario completo del anime para 2026.

Después de la emisión del episodio 1168, el 28 de junio de 2026, el anime emitirá un capítulo especial protagonizado por Nami, “One Piece Heroines”, que se estrenará el domingo 5 de julio. Y la siguiente semana, la serie retomará su emisión semanal.

De acuerdo con la programación oficial de Fuji TV, el episodio 1169 de “One Piece” se emitirá el domingo 12 de julio del 2026 a las 11:15 p.m. (JST) en territorio japonés. Por lo tanto, esta es la fecha de estreno de los siguientes capítulos del 2026.

Episodio 1169: 12 de julio de 2026

Episodio 1170: 19 de julio de 2026

Episodio 1171: 26 de julio de 2026

Episodio 1172: 2 de agosto de 2026

Episodio 1173: 9 de agosto de 2026

Episodio 1174: 16 de agosto de 2026

Episodio 1175: 23 de agosto de 2026

Episodio 1176: 30 de agosto de 2026

Episodio 1177: 6 de septiembre de 2026

Episodio 1178: 13 de septiembre de 2026

Episodio 1179: 20 de septiembre de 2026

Episodio 1180: 27 de septiembre de 2026

Episodio 1181: 4 de octubre de 2026

En el anime "One Piece", el príncipe Loki es conocido como el "Príncipe Maldito" o la "Vergüenza de Elbaph" (Foto: Ufotable)

¿CÓMO VER LOS PRÓXIMOS EPISODIOS DE “ONE PIECE”?

Crunchyroll se encarga de la distribución internacional de “One Piece”. Por lo tanto, cada episodio llega el mismo día en Latinoamérica, Norteamérica, Europa, Medio Oriente, el subcontinente indio, el Sudeste Asiático, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda.

Mientras que en Netflix, los nuevos capítulos llegan casi una semana después de su estreno en Japón. Por lo tanto, para ver el arco de Elbaph necesitas una suscripción a alguna de esta plataformas de streaming.

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