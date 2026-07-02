Los ocho episodios de “Elle”, la esperada precuela de “Legally Blond” (“Legalmente rubia” en español) ya está disponible en Amazon Prime Video, así que puedes descubrir cómo el icónico personaje interpretado por Reese Witherspoon en la película de 2001 forjó su ambiciosa y segura personalidad antes de llegar a la universidad. En la nueva serie, una Elle de 16 años, interpretada por Lexi Minetree, debe encontrar la manera de adaptarse a su nueva escuela en Seattle y encontrar un lugar entre sus compañeros de clase que parecen rechazarla.

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La serie también conocida como “Elle: From the World of Legally Blonde” ha recibido una recepción sumamente dividida por parte de la crítica especializada. Si bien la mayoría elogió el desempeño de su protagonista, cuestionaron el desarrollo de la trama y la verdadera necesidad de la existencia de la precuela.

Pero ¿sabías que la idea de “Elle”, creada por Laura Kittrell y que cuenta con las actuaciones de Lexi Minetree, June Diane Raphael, Tom Everett Scott, Chandler Kinney, Jacob Moskovitz, Gabrielle Policano y Zac Looker, surgió gracias a una popular serie de Netflix?

Elle Woods (Lexi Minetree) junto a su madre en una tierna escena con su madre Eva (June Diane Raphael) en la serie precuela de "Legalmente rubia" (Foto: Amazon Prime Video)

LA EXITOSA SERIE DE NETFLIX QUE INSPIRÓ LA PRECUELA DE “LEGALMENTE RUBIA”

En una entrevista con Screen Rant, la productora ejecutiva Lauren Neustadter contó cómo la famosa serie de Netflix “Wednesday”, también conocida “Merlina” y “Miércoles”, inspiró a Reese Witherspoon a crear “Elle”, la precuela que ahora forma parte del universo de “Legalmente rubia”.

“Creo que estaba viendo Wednesday y se sintió muy inspirada, pensando: ¿qué pasaría si volviéramos a Elle Woods al instituto? Y, obviamente, la paleta de colores es totalmente opuesta. Donde ellos optan por los tonos oscuros, nosotros por los brillantes. Ha sido una maravilla”, señaló Neustadter.

La productora ejecutiva también indicó que era “un verdadero placer pensar en quién era Elle antes de los eventos de la película original Legally Blonde y cómo se vería este mundo si volviéramos a 1995 y la viéramos como estudiante de penúltimo año de secundaria”.

Lo que los protagonistas de “Elle” opinan sobre la serie

En conversación con el mismo medio antes mencionado, la protagonista Lexi Minetree habló sobre la evolución de su personaje en la serie de Amazon Prime Video. “Creo que lo realmente genial de la serie es que muestra cómo, especialmente cuando conocemos gente nueva o nos encontramos en un entorno diferente, podemos aprender unos de otros, estar abiertos a nuevas perspectivas y aprovechar las fortalezas de los demás.”

“Me dan ganas de imitar sus personalidades todos los días, pero también creo que, al mismo tiempo, es importante mantener la esencia, no cambiar solo porque sientes que tienes que hacerlo, sino porque quieres, porque piensas: ‘¡Guau, me inspira mucho cómo actúas!’. Creo que Elle definitivamente hereda la confianza y la seguridad de Liz, y creo que Elle definitivamente te influye un poco por cómo no tiene miedo de ver lo mejor en las personas y de abrirse a los demás”, agregó.

Por su parte, Chandler Kinney, quien interpreta a Kimberly, dijo: “Elle Woods llega con una personalidad rosa preciosa y maravillosa, y creo que resulta un poco chocante para la escena grunge de Seattle de 1995 y para quienes formaban parte de ella. Sobre todo para Kimberly, que es muy reservada y protectora. Es ferozmente leal a sus amigos, y también creo que el sistema del instituto que Elle parece no respetar como Kimberly querría. No es muy indulgente, ni abierta, ni acogedora, pero creo que es una historia preciosa en la que ambos personajes aprenden el uno del otro”.

Lexi Minetree interpreta a Elle Woods y Chandler Kinney interpreta a Kimberly en "Elle", la serie precuela de "Legalmente rubia" (Foto: Amazon Prime Video)

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