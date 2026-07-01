Después de años de espera, la adaptación de “The Love Hypothesis” (“La hipótesis del amor” en español) finalmente es una realidad. Lili Reinhart y Tom Bateman son los encargados de interpretar a los protagonistas de la novela homónima de Ali Hazelwood en la película de Amazon Prime Video que narra la historia de Olive, una estudiante de doctorado en biología en la Universidad de Stanford, quien empieza un noviazgo falso con el Dr. Adam Carlsen, un profesor joven, brillante y temido por su estricto carácter. No obstante, la atracción entre ellos es real.

La comedia romántica dirigida por Claire Scanlon a partir del guion de Sarah Rothschild es una de las más esperadas del año y finalmente se estrenará el 23 de septiembre de 2026. Además, se informó que tendrá una clasificación R (Restricted), lo que ha entusiasmado a los fans que esperan una adaptación fiel.

El reparto de “The Love Hypothesis” también incluye a Rachel Marsh (“Adults”), Nicholas Duvernay (“The White Lotus”), Jaboukie Young-White (“Companion”) y Arty Froushan (“Daredevil: Born Again”).

Lili Reinhart interpreta a Olive Smith y Tom Bateman interpreta al Dr. Adam Carlsen en la comedia romántica "The Love Hypothesis" (Foto: Amazon Prime Video)

LAS PRINCIPALES REVELACIONES DEL PRIMER TRÁILER DE “THE LOVE HYPOTHESIS”

Durante el reciente evento para fanáticos Obsessed Fest, Amazon Prime Video compartió el primer tráiler de la historia de amor de Olive y Adam. El avance de un minuto muestra que la película mantendrá una fidelidad milimétrica con los momentos más icónicos del famoso libro. Incluso, los protagonistas Lili Reinhart y Tom Bateman aseguraron que el largometraje mantiene la esencia intacta de la novela.

“La gente estaba realmente entusiasmada”, aseguró Bateman. “El libro estaba presente en el set todo el tiempo”. Asimismo, contó: “Recuerdo que Lil me dio el libro en el set, y nosotros, al igual que ustedes, leíamos fragmentos antes de filmar la escena. Siempre fue algo fundamental en lo que intentábamos lograr”.

“Todas las personas involucradas en este proyecto sentían un profundo amor por el libro y por hacerle justicia a todos los que lo aman, a los increíbles personajes de este mundo”, señaló Bateman. “Nuestra intención siempre fue hacer que fuera lo mejor posible. ¿Y quién mejor para contárselo que un grupo de personas que lo aman tanto?”.

Estos son los puntos clave del primer tráiler de “The Love Hypothesis”:

El primer beso

Cuando descubre que su amiga Ahn se ha enamorado de Jeremy, su amor platónico, Olive Smith entra en pánico y asegura estar saliendo con alguien. Al salir del laboratorio decide besar al primero que se cruce en su camino para convertir su mentira en realidad. Sin embargo, el hombre con el que se topa es el Dr. Adam Carlsen.

La dinámica del pacto

Después del inesperado beso y el momento incómodo, Olive decide pedirle a Adam que la ayude a fingir un noviazgo ante sus amigos. En ese momento, la pareja habla de las reglas de su fake dating y acuerdan sus próximos pasos.

Las citas de Olive y Adam

El primer avance de “The Love Hypothesis” también muestra algunas de las citas falsas de Olive y Adam, y lo que tiene que hacer para que el resto crea que su noviazgo es real. Esto significa escenas cargadas de tensión romántica dentro y fuera del laboratorio.

Otro beso

En los últimos segundos del tráiler de la nueva película de Amazon Prime Video, el Dr. Carlsen le dice a Olive: “Debería besarte, tus amigos están mirando desde el balcón”. Y la escena cierra con un romántico beso de los protagonistas.

Olive Smith (Lili Reinhart) en brazos del Dr. Adam Carlsen (Tom Bateman) en una escena de la comedia romántica "The Love Hypothesis" (Foto: Amazon Prime Video)

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