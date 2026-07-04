Ambientada en una ciudad alternativa impulsada por vapor a principios del siglo XX, “Sparks of Tomorrow” (“Destellos del mañana” en español y “Nijuuseiki Denki Mokuroku” en su idioma original) sigue a dos jóvenes que se unen para buscar un misterioso catálogo que promete traer la era de la electricidad. Mientras Kihachi es un joven inventor lleno de ideas, y Anako es una chica que busca honrar el legado de su madre. Ambos se unen gracias a sus sueños no cumplidos. Entonces, ¿cuántos episodios tiene el nuevo anime de Netflix? ¿Cuándo se estrenarán?

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Esta serie que explora los sueños perdidos y el poder de la esperanza se basa en la novela “20 Seiki Denki Mokuroku” de Hiro Yūki (publicada por KA Esuma Bunko / Kyoto Animation) y cuenta con Minoru Ota como director, Tatsuhiko Urahata (“Violet Evergarden”) como encargado de la composición, Kohei Okamura (“Free! The Final Stroke”) en el diseño de personajes y dirección de animación, y Hitomi Koto en la música.

“Sparks of Tomorrow”, que promete el impresionante estilo visual característico del estudio Kyoto Animation cuenta con “Eureka Evrika” de Luna Goami como opening, mientras que el tema de cierre es “Soarin’” a cargo del reconocido músico estadounidense de indierock/synth-pop Ginger Root.

"Sparks of Tomorrow" es una historia de aventuras, madurez y superación personal sobre jóvenes que se atreven a imaginar un mundo más brillante (Foto: Kyoto Animation)

¿CÓMO VER “SPARKS OF TOMORROW”?

El primer episodio de la primera temporada de “Sparks of Tomorrow” se estrenará el domingo 5 de julio de 2026 en Netflix. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo.

Por lo tanto, para ver el nuevo anime solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE “SPARKS OF TOMORROW”?

La cantidad de episodios de la primera temporada de “Sparks of Tomorrow”, anime que promete una aventura de ciencia ficción y drama con un toque nostálgico, aún no ha sido confrimda, pero se estima que tendrá 12 capítulos.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE “SPARKS OF TOMORROW”

Episodio 1: 5 de julio de 2026

Episodio 2: 12 de julio de 2026

Episodio 3: 19 de julio de 2026

Episodio 4: 26 de julio de 2026

Episodio 5: 2 de agosto de 2026

Episodio 6: 9 de agosto de 2026

Episodio 7: 16 de agosto de 2026

Episodio 8: 23 de agosto de 2026

Episodio 9: 30 de agosto de 2026

Episodio 10: 6 de septiembre de 2026

Episodio 11: 13 de septiembre de 2026

Episodio 12: 20 de septiembre de 2026

¿A QUÉ HORA VER “SPARKS OF TOMORROW”?

Países Horario Estados Unidos 7:00 a.m. (PT) / 10:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:00 a.m. Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:00 a.m. Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 11:00 a.m. España 4:00 p.m.

TRÁILER DE “SPARKS OF TOMORROW”

¿DE QUÉ TRATA “SPARKS OF TOMORROW”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “en una versión alternativa de los comienzos del siglo XX, donde el progreso tecnológico evolucionó hacia un nuevo paradigma marcado por la energía al vapor, la ciudad de Kioto vive bajo un manto de humo constante. Un chico queda profundamente dolido por la muerte de su hermano, porque con él también muere el sueño de la “era de la electricidad”, un anhelo que ambos compartían.

Al mismo tiempo, una chica alberga en el fondo de su corazón un profundo dolor por la muerte de su madre y los sueños perdidos. Cuando sus caminos se cruzan, ambos se disponen a explorar los secretos del Catálogo eléctrico del siglo XX, una mirada al futuro que tanto anhelan. Juntos, enfrentarán su pasado y marcarán el camino hacia el porvenir con el que alguna vez soñaron.”

REPARTO DE “SPARKS OF TOMORROW”

Hiroshi Yanaka como Jinemon Momokawa

Mayumi Asano como Naeko Momokawa

Daichi Endo como Bunshichi Yagura

Ayahi Takagaki como Tome y Inari

"Sparks of Tomorrow" sigue a dos jóvenes en un Kioto de principios del siglo XX, en un universo alternativo donde la tecnología de vapor dominó por completo, envolviendo a la ciudad en humo (Foto: Kyoto Animation)

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