Además de la lista de los estrenos de julio de 2026 y las series y películas que abandonan Netflix este mes, la plataforma de streaming también compartió la lista con los animes que se unen al catálogo en los próximos 30 días. La película de anime “Scarlet”, que es una épica historia de fantasía y ciencia ficción dirigida por Mamoru Hosoda y que sigue a una princesa guerrera medieval en un plano surrealista entre la vida y la muerte, fue uno de los estrenos principales del mes anterior, al igual que la segunda parte de “Baki-Dou: El samurái invencible”.

Mientras que el más importante de julio de 2026 es “Daemons of the Shadow Realm” (“Yomi no Tsugai”), anime basado en la obra de Hiromu Arakawa, quien es la creadora de “Fullmetal Alchemist”, y que sigue a los gemelos Yuru y Asa, conocidos como “los hijos que separan el día y la noche”. Ellos luchan por reencontrarse y dominar a poderosos seres sobrenaturales llamados Tsugai (daemons).

“Daemons of the Shadow Realm”, que es una historia de fantasía y misterio y que comparte algunos elementos con “Jujutsu Kaisen”, se estrenó en Crunchyroll el 4 de abril de 2026, pero llegará a Netflix el 4 de julio.

Algunos han comparado la intensidad y el giro argumental del primer capítulo de "Daemons of the Shadow Realm" con el impacto que generó el inicio de "Attack on Titan" (Foto: Bones Film)

ESTOS SON LOS ANIMES QUE LLEGAN A NETFLIX EN JULIO DE 2026

Los principales estrenos de anime de julio de 2026:

Chainsmoker Cat: 3 de julio

Daemons of the Shadow Realm: 4 de julio

Sparks of Tomorrow: 5 de julio

Thunder 3: 8 de julio

One Piece: Heroines: 11 de julio

“Chainsmoker Cat” (“Yani Neko”) es una serie de comedia negra y slice of life que sigue la caótica y precaria vida de Yani, una chica gato con una severa y cómica adicción al tabaco. La adaptación del manga escrito e ilustrado por NyanNyanFactory llega a Netflix el 3 de julio de 2026.

Yani Neko es la protagonista del anime de comedia "Chainsmoker Cat". Ella es una descuidada y desorganizada chica-gato que padece una severa adicción al tabaco (Foto: Bibury Animation Studios)

Basada en la novela “20 Seiki Denki Mokuroku” de Hiro Yūki (publicada por KA Esuma Bunko / Kyoto Animation), “Sparks of Tomorrow” es un anime que se ambienta en un Kioto alternativo de principios del siglo XX, donde la tecnología avanzó a través de máquinas de vapor y dejó la ciudad cubierta de humo y sigue a dos jóvenes que se unen para buscar un misterioso catálogo que promete traer la era de la electricidad

“Thunder 3” es un anime de ciencia ficción y comedia interdimensional que sigue a tres estudiantes de secundaria conocidos como “los 3 pequeños” (Pyontaro, Hiroshi y Tsubame). Cuando ven un misterioso DVD, son transportados a un mundo paralelo hiperrealista donde deben rescatar a la hermana menor de Pyontaro, quien fue secuestrada por alienígenas.

Mientras que “One Piece Heroines”, el episodio especial centrado en Nami, quien debe lidiar con unos zapatos que la lastiman y se involucra en el mundo de la moda, estará disponible en Netflix desde el 11 de julio.

En el especial "One Piece Heroines", Nami conoce a un diseñador que le ofrece crearle unos zapatos nuevos a cambio de que sea su modelo (Foto: Toei Animation)

Animes que continúan en emisión:

Akane Banashi

One Piece: Arco de Elbaf

Al igual que el mes anterior, Netflix sumará nuevos episodios de “One Piece” a su catálogo. Los capítulos del Arco de Elbaf llegan una semana después de su estreno en Crunchyroll.

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