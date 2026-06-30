El catálogo de animes de Netflix está por sumar uno de esos títulos que generan reacciones encontradas apenas se conoce su premisa. Se trata de “Chainsmoker Cat”, una serie que mezcla comedia absurda con temas bastante más oscuros de los que su portada sugiere y que viene acompañada de cierto revuelo en redes sociales desde que se confirmó su llegada a la plataforma de streaming de la “N” roja. Así, si quieres saber de qué va realmente la historia y cuándo podrás verla, esta nota es para ti.

Vale precisar que, según AnimenNewsNetwork, la producción está dirigida por Taku Kimura, con un guion de Takashi Aoshima y música de Keiichi Suzuki.

Además, en el doblaje japonés, destacan: Yuuko Natsuyoshi como Yaniko Sato, Tetsu Inada como el casero Otani, Riko Akechi como Saori Tatsuno y Misato Matsuoka como Masuko Etsushimaru, entre otras voces para el resto del elenco.

¿DE QUÉ TRATA “CHAINSMOKER CAT”?

La historia de “Chainsmoker Cat” se centra en Yaniko, una chica-gato (o 'catgirl‘) que vive en un pequeño edificio de departamentos en el Japón actual y que carga con una adicción severa al tabaco.

Y es que casi todo el dinero que consigue lo destina a comprar cigarros nuevos y, cuando no le alcanza, no duda en reutilizar colillas o recoger cigarrillos sueltos de la calle.

Así, en este contexto, su familia y sus amigas intentan ayudarla a mantenerse a flote, sobre todo porque nuestra protagonista tiene problemas para pagar la renta y conservar un trabajo.

Por si fuera poco, conforme avanza la trama, se suman otras chicas-gato con sus propios conflictos personales, haciendo el relato cada vez más complejo.

Importante: la serie es una adaptación del manga homónimo del colectivo de creadores NyanNyanFactory.

MIRA EL TRÁILER DE “CHAINSMOKER CAT”

¿CÓMO VER “CHAINSMOKER CAT”?

De acuerdo con Whats on Netflix, “Chainsmoker Cat” llegará a Netflix de forma global el jueves 2 de julio del 2026, fecha en la que arranca la emisión de sus episodios semanales.

Cabe resaltar que la plataforma también ofrecerá una versión sin censura, llamada “Evil Dragon Liberation Version”, pensada para respetar la intención original de la obra.

Por lo tanto, para disfrutar de la producción sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa al famoso servicio de streaming.

¿POR QUÉ “CHAINSMOKER CAT” GENERA TANTA EXPECTATIVA?

Detrás del humor de “Chainsmoker Cat”, hay una mirada a diversas problemáticas adultas, como la soledad y el desgaste emocional, algo que lo acerca a otras propuestas recientes del anime que también usaron el hábito de fumar como excusa para hablar de temas más profundos.

De esta manera, el atractivo del título pasa por una llamativa calidad de animación con una premisa que se aleja del público infantil o adolescente.

Y tú, ¿ya lo sumaste a tu lista de pendientes?

El póster promocional de "Chainsmoker Cat", adaptación al anime basada en el manga cómico de NyanNyanFactory (Foto: Bibury Animation Studios)

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