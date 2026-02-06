Aunque Crunchyroll tiene títulos popular como “Jujutsu Kaisen”, “Frieren: Beyond Journey’s End”, “Fire Force”, “Oshi no Ko”, “My Hero Academia”, “Fate/strange Fake”, “Black Clover”, “Hunter x Hunter”, “Chainsaw Man”, “Demon Slayer”, no es la única plataforma de streaming que incluye animes. Netflix también tiene algunos títulos en su extenso catálogo. Por eso, te comparto algunos de los animes más esperados del 2026. Uno de ellos es “Baki-Dou: El samurái invencible”.

En enero llegaron producciones como “El amor a través de un prisma” (“Love Through a Prism”) y “Cosmic Princess Kaguya!”, mientras que en febrero se estrenará otra secuela del popular anime “Baki Hanma”, que se basa en la serie de manga escrita e ilustrada por Keisuke Itagak. ¿Qué otras sorpresas tiene preparada Netflix para el 2026?

LOS ANIMES QUE LLEGAN A NETFLIX EN 2026

1. Baki-Dou: El samurái invencible

Baki regresa con combates aún más brutales en “Baki-Dou: El samurái invencible”, secuela en la que el protagonista tendrá que enfrentar a una leyenda histórica: Musashi Miyamoto, el samurái más famoso de todos los tiempos. Esto significa que Baki y el resto de luchadores tendrán que prepararse para pelear contra el personaje que blande una peligrosísima katana. Esta nueva serie fue creada por TMS Entertainment (“Sakamoto Days”, “Detective Conan”).

Fecha de estreno: 26 de febrero de 2026

El anime secuela “Baki-Dou: El samurái invencible” se estrena el 26 de febrero de 2025 (Foto: Netflix)

2. Devil May Cry - Temporada 2

Basada en una de las franquicias de videojuegos japonesas más famosas de Capcom, “Devil May Cry” se estrenó en Netflix el 3 de abril de 2025, contó con ocho episodios producidos por Studio Mir y Adi Shankar y se centra en un Dante joven que lucha contra demonios mientras se enfrenta al villano Conejo Blanco.

Fecha de estreno: 12 de marzo de 2026

La segunda temporada del anime "Devil May Cry", que tiene a Dante como protagonista, se estrena el 12 de marzo de 2026 (Foto: Netflix)

3. JoJo’s Bizarre Adventure Parte 7: Steel Ball Run

La séptima parte de “JoJo’s Bizarre Adventure”, anime basado en el manga de Hirohiko Araki, se ambienta en 1890 y sigue a Johnny Joestar, un exjinete parapléjico, y al misterioso Gyro Zeppeli en una carrera de caballos a través de Estados Unidos por un premio de 50 millones de dólares.

Fecha de estreno: 19 de marzo de 2026

4. Dorohedoro - Temporada 2

“Dorohedoro” es un anime basado en el manga escrito e ilustrado por Q Hayashida. Después de casi seis años de espera, los fanáticos finalmente podrán ver la segunda temporada de la historia de Caimán, un hombre con cabeza de reptil y amnesia que busca al hechicero que lo transformó.

Fecha de estreno: 2026

La segunda temporada de "Dorohedoro" continuará explorando la identidad de Caimán, las consecuencias del Festín y el ascenso del Doctor (Foto: Netflix)

5. The Summer Hikaru Died - Temporada 2

La segunda temporada de “The Summer Hikaru Died”, anime de terror y misterio sobrenatural, llega a Netflix en 2026. La serie se centra en Yoshiki, quien descubre que su mejor amigo, Hikaru, fue reemplazado por una entidad extraña después de desaparecer durante una semana en las montañas.

Fecha de estreno: 2026

"El verano en que Hikaru murió" es un anime de terror que sigue a Hikaru y Yoshiki (Foto: Cygames / Kadokawa Animation)

