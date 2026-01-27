“Frieren: Beyond Journey’s End” (“Frieren: Más allá del final del viaje” en español), el anime de Crunchyroll que se centra una maga elfa inmortal que, tras derrotar al Rey Demonio con su grupo, lidia con la fugacidad del tiempo y la muerte de sus compañeros humanos, regresó con una segunda temporada, que empezó el 16 de enero de 2026. En los nuevos episodios de la serie basada en el manga escrito por Kanehito Yamada e ilustrada por Tsukasa Abe, Frieren, Fern y Stark abandonan la ciudad mágica de Äußerst y viajan por un camino hacia las tierras del norte.

La primera temporada del anime, que combina fantasía, reflexión y desarrollo de personajes con temas como la amistad y la mortalidad, termina con el arco del Examen de Mago de Primera Clase, donde Frieren desaprueba, y marca un punto de inflexión en el viaje de los protagonistas hacia el norte.

Después de convertirse oficialmente en una Maga de Primera Clase, en la segunda temporada de “Frieren: Beyond Journey’s End”, Fern asume una mayor responsabilidad en los combates y en la toma de decisiones del grupo. Además, en los nuevos episodios, el grupo se enfrenta a situaciones que refuerzan sus vínculos. Por cierto, ¿cuántos capítulos tiene la temporada 2?

Frieren y Fern en una escena del primer episodio de la segunda temporada de "Frieren: Beyond Journey's End" (Foto: Madhouse)

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE LA TEMPORADA 2 DE “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END”?

A diferencia de la primera entrega de 28 episodios, la segunda temporada de “Frieren: Más allá del final del viaje” solo contará con 10 capítulos. Algo que sin duda, los fanáticos lamentan, ya que se trata de casi la tercera parte de lo que se presentó en la primera parte. ¿Por qué el estudio tomó esa decisión?

Todo parece indicar que Madhouse busca asegurar la calidad de la animación, priorizar la sostenibilidad y el respeto por el ritmo natural de la historia a medida que se desarrolla en el manga.

Episodio 1: 16 de enero de 2026

Episodio 2: 23 de enero de 2026

Episodio 3: 30 de enero de 2026

Episodio 4: 6 de febrero de 2026

Episodio 5: 13 de febrero de 2026

Episodio 6: 20 de febrero de 2026

Episodio 7: 27 de febrero de 2026

Episodio 8: 6 de marzo de 2026

Episodio 9: 13 de marzo de 2026

Episodio 10: 20 de marzo de 2026

Por otro lado, aunque la segunda temporada de “Frieren: Beyond Journey’s End” cuenta con el regreso del equipo y el reparto de voces de la primera temporada, no incluye a Keiichiro Saito como director, ya que fue reemplazado por Tomoya Kitagawa.

“Cuando trabajamos juntos en la primera temporada, sentí que Kitagawa-san tenía ideas y técnicas sólidas. Incluso durante la primera temporada, no pude seguir el ritmo de las cosas que debería haber estado cuidando, así que le pedí a Kitagawa-san que me ayudara. No se me ocurrió a nadie más a quien preguntar, así que le pregunté a Kitagawa-san”, explicó Saito.

REPARTO DE LA TEMPORADA 2 DE “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END”

Atsumi Tanezaki le da voz a Frieren

Kana Ichinose le da voz a Fern

Chiaki Kobayashi le da voz a Stark

Nobuhiko Okamoto le da voz a Himmel

Hiroki Tochi le da voz a Heiter

Yoji Ueda le da voz a Eisen

La segunda temporada de "Frieren: Beyond Journey's End", anime que combina animación, fantasía, aventura y drama, empezó el 16 de enero de 2026 (Foto: Madhouse)

