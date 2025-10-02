El éxito arrasador de la primera entrega de “Frieren: Beyond Journey’s End” (en español: “Frieren: Más allá del final del viaje“ o ”Frieren: Tras finalizar el viaje“) no solo cautivó a fanáticos con su destacada historia, sino que también se consolidó como uno de los fenómenos de fantasía más aclamados de los últimos años. Así, ¿tienes ganas de ver más capítulos de la producción? Pues, en esta nota, te cuento cuándo llega la temporada 2 del anime a Crunchyroll.

Vale precisar que la ficción es la adaptación del manga homónimo escrito por Kanehito Yamada e ilustrado por Tsukasa Abe.

De esta manera, conocemos a una maga elfa que—a lo largo de los episodios—descubre lo que es vivir y conectar con otros.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Frieren: Beyond Journey’s End” - Temporada 2:

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 2 DE “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END”?

La segunda temporada del anime llega a Crunchyroll el viernes 16 de enero de 2026, fecha que deberías marcar en tu agenda.

¿QUÉ CAMBIOS HAY EN LA TEMPORADA 2 DE “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END”?

La dirección de esta nueva entrega del show televisivo corre a cargo de Tomoya Kitagawa, quien asume el anterior rol de Keiichiro Saito en la primera temporada.

Además, regresa con el respaldo del prestigioso estudio Madhouse, conocido por títulos como “Overlord” y la primera temporada de “One Punch Man”.

¿DÓNDE VER LA TEMPORADA 2 DE “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END”?

Como mencioné previamente, la segunda temporada de “Frieren: Beyond Journey’s End” llegará al catálogo de Crunchyroll en su fecha de lanzamiento oficial.

Por lo tanto, para disfrutar de sus nuevos episodios, asegúrate de contar con una suscripción activa al servicio de streaming.

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 2 DE “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END”?

Se espera que la adaptación retome los hechos a partir del volumen 7, capítulo 61, del manga original, profundizando en los viajes de Frieren tras la derrota del Rey Demonio.

De esta forma, la trama exploraría cómo la longevidad de la maga elfa contrasta con la fugacidad humana, un tema clave en su recorrido.

FICHA TÉCNICA DE “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END”

Título original: Sōsō no Frieren

Sōsō no Frieren Año de estreno: 2023

2023 Duración aproximada de episodios: 22 min.

22 min. País: Japón

Japón Música: Evan Call

Imagen promocional de la esperada temporada 2 del anime "Frieren: Beyond Journey's End" (Foto: Madhouse)

