La espera terminó: desde el cierre de la segunda entrega del anime “One-Punch Man”, han pasado 6 años sin nuevos episodios. Por ello, las expectativas por la temporada 3 de la producción no hacen más que aumentar. ¿Quieres ser uno de los primeros en verla? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que esta entrega del show televisivo adapta el Arco de la Asociación de Monstruos, a partir del capítulo 86 del manga.

Aquí, los monstruos—liderados por Orochi y Gyoro-Gyoro—declaran la guerra a la Asociación de Héroes con una falsa propuesta de paz que desembocará en un conflicto total.

Entonces, Saitama volverá a la acción para enfrentar amenazas cada vez más colosales, mientras Garou y los héroes de clase S intensifican sus duelos.

Antes de continuar, mira el tráiler de “One-Punch Man” - Temporada 3:

¿CUÁNDO SE ESTRENA “ONE-PUNCH MAN” - TEMPORADA 3?

El primer capítulo, que funcionará como un recopilatorio de lo ocurrido en las dos temporadas previas, se estrena el domingo 5 de octubre de 2025.

Así, a partir del 12 de octubre, comenzará el lanzamiento de los capítulos totalmente nuevos.

¿A QUÉ HORA ESTARÁ DISPONIBLE “ONE-PUNCH MAN” - TEMPORADA 3?

La temporada se lanzará en Japón a las 23:45 horas (JST). Por lo tanto, fuera del país asiático, se espera su llegada en el siguiente horario:

Países Horarios Estados Unidos 7:45 a.m. (PT) / 10:45 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:45 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:45 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:45 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 11:45 a.m. España 4:45 p.m.

¿CÓMO VER “ONE-PUNCH MAN” - TEMPORADA 3?

Hasta el cierre de esta nota, la información de la plataforma oficial no se ha confirmado, pero se espera que la temporada 3 de “One-Punch Man” esté disponible vía:

Crunchyroll: transmisión simultánea en Latinoamérica y España.

transmisión simultánea en Latinoamérica y España. Hulu (probable en EE. UU.): como en temporadas anteriores, se incorporaría al catálogo de la plataforma.

Recuerda que, en América Latina, las primeras entregas de la serie están disponibles a través de Netflix.

En la temporada 3 de "One-Punch Man", Saitama se enfrenta a la Asociación de Monstruos (Foto: J.C.Staff)

