Tras 6 años de espera, los fans del anime “One-Punch Man” están listos para disfrutar de la temporada 3 de la adaptación televisiva del manga homónimo de ONE. Pero, ¿sabes cuándo llega cada capítulo de esta entrega del show? Pues, en esta nota, te cuento todo lo que se sabe sobre su guía de episodios.

Vale precisar que, en esta temporada, se espera que Saitama retome su lucha contra amenazas cada vez más desafiantes, mientras el mundo de los héroes se enfrenta a un nuevo auge de monstruos.

En ese sentido, nuestros protagonistas se ven obligados a confrontar sus límites, redefinir alianzas y descubrir que, en ocasiones, la mayor amenaza no es el enemigo, sino la incertidumbre de no saber qué esperas.

Antes de continuar, mira el tráiler de “One-Punch Man” - Temporada 3:

GUÍA DE EPISODIOS DE LA TEMPORADA 3 DE “ONE-PUNCH MAN”

Si bien todavía no se ha publicado un cronograma oficial completo de lanzamiento, medios como GamesRadar especulan que esta entrega de la producción constaría de 12 episodios.

Además, hasta el momento, se sabe que sus primeros capítulos sí tienen fecha de estreno confirmada:

Episodio 1: domingo 5 de octubre del 2025. Se trata de un recopilatorio de las dos temporadas previas.

domingo 5 de octubre del 2025. Se trata de un recopilatorio de las dos temporadas previas. Episodio 2: domingo 12 de octubre del 2025. El primer capítulo con información nueva para la trama.

Entonces, si se respeta la programación de un episodio por semana, el calendario restante podría quedar así:

Episodio 3: domingo 19 de octubre del 2025.

domingo 19 de octubre del 2025. Episodio 4: domingo 26 de octubre del 2025.

domingo 26 de octubre del 2025. Episodio 5: domingo 2 de noviembre del 2025.

domingo 2 de noviembre del 2025. Episodio 6: domingo 9 de noviembre del 2025.

domingo 9 de noviembre del 2025. Episodio 7: domingo 16 de noviembre del 2025.

domingo 16 de noviembre del 2025. Episodio 8: domingo 23 de noviembre del 2025.

domingo 23 de noviembre del 2025. Episodio 9: domingo 30 de noviembre del 2025.

domingo 30 de noviembre del 2025. Episodio 10: domingo 7 de diciembre del 2025.

domingo 7 de diciembre del 2025. Episodio 11: domingo 14 de diciembre del 2025.

domingo 14 de diciembre del 2025. Episodio 12: domingo 21 de diciembre del 2025.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE LA TEMPORADA 3 DE “ONE-PUNCH MAN”?

Los capítulos de la temporada 3 de “One-Punch Man” están programados para estrenarse en Japón a las 23:45 horas (JST).

Por lo tanto, hay horarios específicos según distintas ubicaciones geográficas, tal como se ve en la siguiente tabla.

Países Horarios Estados Unidos 7:45 a.m. (PT) / 10:45 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:45 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:45 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:45 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 11:45 a.m. España 4:45 p.m.

No obstante, estos horarios podrían variar ligeramente debido a múltiples factores. Por ende, ten en cuenta que los capítulos podrían llegar al streaming algunos minutos más tarde.

¿DÓNDE VER “ONE-PUNCH MAN”?

Pese a que “One-Punch Man” es un título tan importante, todavía existe cierta incertidumbre sobre su distribución global.

Y es que si bien VIZ Media adquirió los derechos, aún no se ha confirmado cómo se realizará la distribución en todos los países.

En ese sentido, mientras se espera la información oficial, se especula que los nuevos episodios de la serie llegarían a través de estas plataformas:

En Latinoamérica y España: Crunchyroll

En Estados Unidos: Hulu

En América Latina, no olvides que las dos primeras temporadas de la ficción están disponibles en Netflix.

Fubuki del anime "One-Punch Man" también es conocida como 'Ventisca del Infierno' (Foto: J.C.Staff)

