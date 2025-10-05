Después de una larga espera, los fanáticos de “One-Punch Man” finalmente pueden disfrutar de la tercera temporada del famoso anime basado en el webcómic de acción y comedia japonés creado por el artista One. En la nueva entrega, se espera que Saitama retome su lucha contra amenazas cada vez más desafiantes, mientras el mundo de los héroes se enfrenta a los avances de la Asociación de Monstruos

La temporada 3 se centrará en el Arco de la Asociación de Monstruos, que sigue a los protagonistas mientras lidian con un ataque sorpresa y secuestro por parte de la Asociación de Monstruos, que tiene a Orochi y Gyoro. Pero antes de ver los nuevos episodios, esto es lo que debes recordar de la anterior entrega.

LO QUE DEBES RECORDAR ANTES DE VER LA TEMPORADA 3 DE “ONE-PUNCH MAN”

Garou, el Cazador de Héroes

El ascenso de Garou fue lo más destacado de la segunda temporada de “One-Punch Man”. Tras declararle la guerra a la Asociación de Héroes porque creía que eran injustos y prefirió defender a los monstruos, se enfrentó a varios héroes y consiguió derrotar a la mayoría. Con cada batalla se volvía más fuerte.

Aunque venció a Metal Bat, Watchdog Man, Tank-Top Master y Genos, no logró superar a Bang y Bomb, y fue rescatado por el Hombre Fenix.

Garou le declaró la guerra a la Asociación de Héroes en la segunda temporada de "One-Punch Man" (Foto: J.C.Staff)

El torneo de Artes Marciales

El torneo de Artes Marciales es uno de los momentos más divertidos de la segunda temporada, ya que muestra la lucha de personajes como Suiryu, Bakuzan, Lightning y Max. Además, Saitama se une para ayudar a un amigo e intenta no perder su peluca.

La Asociación de Monstruos

Los monstruos se volvieron más organizados, fuertes y peligrosos. Aparecen personajes como Ciempiés Mayor, el Ciempiés Júnior, Venus Mantrap, el Luchador Rinoceronte, el Hombre Fénix y la Medusa Lodo, quienes representan una amenaza incluso para los héroes de alto rango.

Le declaran la guerra a la Asociación de Héroes al secuestrar al hijo de un funcionario llamado Narinki.

El final de temporada

La segunda temporada de “One-Punch Man” termina con Garou siendo secuestrado por la Asociación de Monstruos. En tanto, Saitama interviene para salvar a Genos, Fang y Bomb del Ciempiés Mayor, un poderoso monstruo de Nivel Dragón. Tras ganar, vuelve a cuestionar el recomiendo que recibe.

Saitama derrotó al Ciempiés Anciano al final de la segunda temporada de "One Punch Man" (Foto: J.C.Staff)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí