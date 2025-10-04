Al igual que Netflix, Amazon Prime Video estrena producciones cada semana. La última en sumarse al catálogo de esta plataforma de streaming es la película “Play Dirty” (“Juego sucio” en español), que se basa en la serie de libros “Parker” de Donald E. Westlake, bajo el seudónimo de Richard Stark, y que cuenta con un elenco encabezado por Mark Wahlberg, LaKeith Stanfield, Rosa Salazar, Keegan-Michael Key, Chukwudi Iwuji, Nat Wolff, Gretchen Mol, Thomas Jane y Tony Shalhoub.

El thriller de acción coescrito y dirigido por Shane Black sigue al ladrón profesional Parker (Mark Wahlberg) y su equipo: Grofield (LaKeith Stanfield), Zen (Rosa Salazar) y otros criminales expertos, mientras orquestan un gran robo. Para concretar sus planes se enfrentan al crimen organizado de Nueva York. Pero si ya viste esta película, te comparto una pequeña lista con títulos parecidos.

LAS PELÍCULAS QUE DEBES VER SI TE GUSTÓ “PLAY DIRTY”

1. King of Thieves (2018)

Basada en el robo de seguridad de Hatton Garden de 2015, “Rey de ladrones” (“King of Thieves”) es una película británica policíaca de 2018 que contó con la dirección de James Marsh y un elenco principal conformado por Michael Caine, Tom Courtenay, Michael Gambon, Charlie Cox, Jim Broadbent, Paul Whitehouse y Ray Winstone.

Sinopsis: “Una película policial sobre un grupo de delincuentes retirados que llevan a cabo un gran robo en el distrito joyero de Londres.”

Michael Caine, Tom Courtenay, Michael Gambon, Charlie Cox, Jim Broadbent, Paul Whitehouse y Ray Winstone son los protagonistas de la película "King of Thieves" (Foto: StudioCanal) / Jack English

2. The Bank Job (2008)

Dirigida por Roger Donaldson y protagonizada por Jason Statham, “The Bank Job” es una película basada en el robo de un banco en 1971 en la calle Baker Street en el centro de Londres.

Sinopsis: “En 1971, Terry (Jason Statham) es reclutado para robar un banco en Londres y recuperar artículos comprometedores de la realeza.”

3. Triple 9 (2016)

“Triple 9” es una película dirigida por John Hillcoat, escrita por Matt Cook y protagonizada por Casey Affleck, Chiwetel Ejiofor, Anthony Mackie, Aaron Paul, Clifton Collins, Jr., Norman Reedus, Teresa Palmer, Michael K. Williams, Gal Gadot, Woody Harrelson y Kate Winslet. La cinta sigue a un grupo de policías corruptos que han sido sobornados para atracar un banco.

Sinopsis: “Un grupo corrupto de policías de Atlanta, chantajeado por la mafia rusa, planea un golpe criminal imposible que desencadena una cadena de violencia.”

4. The Town (2010)

“The Town”, también conocida como “Ciudad de ladrones” y “Atracción peligrosa” es una película de acción y drama dirigida y protagonizada por Ben Affleck. La cinta inspirada en el libro de Chuck Hogan “El Príncipe de los Ladrones” sigue a un atracador de banco que debe controlar sus sentimientos la directora de uno de los bancos que atracó y escapar del FBI.

Sinopsis: “Un ladrón profesional inicia un romance con una testigo de un atraco a un banco. Ahora, deberá enfrentarse con las autoridades... y con su propia banda de criminales.”

5. Den of Thieves (2018)

Dirigida por Christian Gudegast, “Den of Thieves” (“El robo perfecto” en Hispanoamérica y “Juego de ladrones: El atraco perfecto” en España) es una película de suspenso y acción protagonizada por Gerard Butler, 50 Cent, Pablo Schreiber, O’Shea Jackson Jr., Evan Jones, Alborea Olivieri, Mo McRae, y Max Holloway.

Sinopsis: “Un grupo de ladrones planea su gran asalto final. Robar los 120 millones de dólares en efectivo que todos los días se sacan de la circulación y son destruidos por la Reserva Federal. Adelantarse a la policía de Los Ángeles y llegar primero al dinero será su reto.”

Gerard Butler, 50 Cent, Pablo Schreiber lideran el elenco de la película de acción "Den of Thieves" (Foto: STX Entertainment)

