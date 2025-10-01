CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la historia real de Amanda Knox y su condena injusta por el asesinato de Meredith Kercher, “Amanda Knox: Una historia retorcida” (“The Twisted Tale of Amanda Knox” en su idioma original) es una serie de Hulu y Disney+ dirigida por K.J. Steinberg y Michael Uppendahl que sigue a una estudiante estadounidense que, tras llegar a Italia para estudiar en el extranjero, es encarcelada injustamente por asesinato. El eje central es su incansable lucha por demostrar su inocencia y recuperar su libertad.

Aunque la serie empieza con Amanda (Grace Van Patten) regresando a Italia para cerrar su tormentosa historia trece años después de su encarcelamiento, se traslada un poco antes del asesinato de Meredith Kercher (Rhianne Barreto). El 2 de noviembre de 2007, la protagonista encontró manchas de sangre en su departamento que la alarmaron. Asustada, llamó a su novio Raffaele Sollecito (Giuseppe De Domenico), junto a quien encontró el cuerpo.

Tras un rápido análisis, el fiscal Giuliano Mignini (Francesco Acquaroli) determinó que Amanda era la principal sospechosa y descansó hasta que todas las pruebas apuntarán a ella. De hecho, la presionó para que se declarara culpable y acusara a su novio y a Patrick, su jefe en la cafetería que trabajaba. Aunque intentó retractarse, ya era demasiado tarde.

Grace Van Patten como Amanda Knox en la serie "Amanda Knox: Una historia retorcida"

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “AMANDA KNOX: UNA HISTORIA RETORCIDA”?

Cuando Edda Mellas (Sharon Horgan), la madre de la protagonista de “Amanda Knox: Una historia retorcida”, llegó a Italia, solicitó la ayuda de la embajada estadounidense. No obstante, las cosas se complicaron debido a que la policía encontró el supuesto ADN de Amanda en el arma homicida. Más tarde, se reveló que las huellas pertenecían a Rudy El Barón, quien entró al departamento para robar.

El arresto de este último significó la liberación de Patric, sin embargo, continuaron recluidos por un año. El juicio inició con pocas esperanzas para Amanda, ya que sus compañeras declararon en su contra. En 2009, los abogados defensores alegaron un sesgo en la investigación, pero Mignini logró que los condenaran a más de veinte años de prisión.

Tanto Mignini como la prensa se encargaron de presentar a Amanda como un monstruo capaz de cometer tan terrible crimen contra una joven a la que consideraba su amiga. Su sentencia y su imagen pública, deprimieron a la protagonista de la serie de Hulu, pero otro abogado especializado le devolvió una escasa esperanza.

Gracias al trabajo de este abogado y de lo que descubrieron sobre Mignini: fue acusado por abuso de poder en otro caso, el juicio de apelación empezó el 11 de diciembre de 2010. Durante la audiencia, se desestimaron las pruebas presentadas por el equipo del fiscal y se evidenciaron los errores que cometieron en la investigación.

Amanda Knox (Grace Van Patten) durante uno de sus juicios en "Amanda Knox: Una historia retorcida"

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “AMANDA KNOX: UNA HISTORIA RETORCIDA”?

¿Qué pasó con Amanda Knox?

Casi un año después de que inició el juicio de apelación, Amanda dio un discurso conmovedor y consiguió que el juez la declarara inocente, al igual que al que fue su novio Raffaele. Aunque Amanda volvió a Estados Unidos con la esperanza de poder reconstruir su vida y olvidar la pesadilla que experimentó los últimos años, la prensa no se lo permitió.

Un año después de recuperar su libertad, Amanda recibió una carta anónima repleta de amenazas. No obstante, Amanda decidió enfrentar sus temores y plasmó su dolor y traumas en un libro. Cuando su vida parecía mejorar, un tribunal de Florencia los condenó nuevamente.

Una vez, Amanda se deprimió, pero encontró consuelo en otras personas que vivieron experiencias similares, así que decidió continuar con su vida, hasta que en marzo del 2015, la Corte Suprema los absolvió definitivamente.

A pesar de esa resolución, la protagonista de “Amanda Knox: Una historia retorcida” no podía dejar de pensar en que en Italia la consideraban culpable, por eso empezó a escribirle cartas a Mignini, quien finalmente aceptó reunirse con ella. Tras confrontarlo, al fin se sintió libre, y luego de hablar con Rafaelle y visitar la casa en la que empezó su pesadilla, está lista para despertar y retomar su vida al lado de su esposo e hija.

Amanda (Grace Van Patten) recupera su vida y tranquilidad al final de la serie "Amanda Knox: Una historia retorcida"

¿CÓMO VER “AMANDA KNOX: UNA HISTORIA RETORCIDA”?

“Amanda Knox: Una historia retorcida” terminó el 1 de octubre de 2025 en Hulu en Estados Unidos. Mientras que Disney+ se encarga de la distribución internacional. Cada semana se lanzará un nuevo episodio. Por lo tanto, para ver el thriller criminal solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

