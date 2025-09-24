CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de ocho emocionantes y sangrientos episodios, “Alien: Earth” (“Alien: Planeta Tierra” en español) llegó a su fin el 23 de septiembre de 2025. La serie de ciencia ficción y terror escrita y dirigida por Noah Hawley cerró con un cambio en la dinámica de poder y dejó el camino preparado para una segunda temporada de la precuela de la exitosa franquicia del mismo nombre. Entonces, ¿qué pasó con Boy Kavalier (Samuel Blenkin), Wendy (Sydney Chandler) y el resto de personajes principales en “Los verdaderos monstruos” (1x08)?

Mientras Wendy intenta comunicarse con el Xenomorfo, que cada vez crece más, Atom Eins (Adrian Edmondson), ordena que la memoria de Nibs (Lily Newmark) sea reseteada. Cuando Arthur Sylvia (David Rysdahl) se rehúsa, es despedido, pero antes de dejar su puesto desactiva los rastreadores de los niños. Por su parte, Boy cierra un trato millonario con Yutani, quien al no estar conforme le indica a Kumi Morrow (Babou Ceesay) continuar con su plan.

Después de que Arthur le entrega a Joe Hermit (Alex Lawther) un código para activar los botes y escapar de la isla, es traicionado por Slightly (Adarsh Gourav), quien sigue las órdenes de Morrow para evitar que asesine a su madre. El abrazacaras se adhiere a Arthur y Slightly esconde el cuerpo con ayuda de su amigo híbrido Smee (Jonathan Ajayi). Aunque Kirsh (Timothy Olyphant) se da cuenta de todo, no le informa a Kavalier en “Alien: Earth”. ¿Por qué?

Boy Kavalier descubre la capacidad de inteligencia del T. Ocellus y le busca un anfitrión en el sexto episodio de "Alien: Earth" (Foto: 20th Television)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “ALIEN: EARTH”?

Cuando Boy se entera de lo que sucedió en el laboratorio solo se preocupa por el dinero que perdió. Esto molesta a Wendy, quien convence a Nibs de unirse a ella y escapar de la isla. Para crear una distracción, la híbrido libera al Xenomorfo y emprende la huida junto a Nibs y su hermano Hermit.

Gracias a las grabaciones, Kavalier se entera de que, el T. Ocellus fue quien causó el accidente del laboratorio, así que observa con más detenimiento a la criatura. Fascinado por su inteligencia, decide darle un huésped humano para poder comunicarse mejor con él, incluso menciona que tiene al candidato perfecto, Joe Hermit.

Por otro lado, Arthur se libera del facehugger y recupera la conciencia, pero solo un breve momento, ya que un Xenomorfo emerge de su interior causándole la muerte. Morrow y el equipo de Yutani llegan a la playa y al descubrir que Slightly falló, lo toma prisionero, al igual que a Smee. Sin embargo, son interceptados por Kirsh, quien ha capturado al Xenomorfo recién nacido.

Wendy, Hermit y Nibs también se topan con soldados de Yutani, pero la híbrido se libra fácilmente de ellos al llamar al Xenomorfo y ordenar que ataque. Cuando llegan al bote, la seguridad de Prodigy los detiene. Wendy está lista para llamar al Xenomorfo, pero su hermano se lo impide. Nibs enfurece y asesina a un soldado, Joe intenta detener el enfrentamiento, pero solo consigue disparar contra Nibs.

Joe Hermit ataca a Nibs por defender a sus antiguos compañeros en el penúltimo episodio de la serie "Alien: Earth" (Foto: 20th Television)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “ALIEN: EARTH”?

¿Qué pasó con Wendy y Kavalier?

A pesar de que la isla está en completo caos y las fuerzas de Yutani se acercan, Kavalier solo puede pensar en el T. Ocellus y en lo que podría hacer si le brinda un anfitrión humano. En tanto, los híbridos reflexionan sobre su existencia mientras están encerrados. La charla le da una idea a Wendy, quien empieza a manipular los sistemas y a asustar al equipo de seguridad de Prodigy.

Wendy está enojada con su hermano por atacar a Nibs, pero Smee la ayuda a aclarar sus ideas, así que libera a Joe. Morrow aprovecha la oportunidad para escapar y empezar su plan de destrucción. El primer paso es enfrentarse a Kirsh. Mientras ellos luchan, Kavalier visita a los híbridos, pero se da cuenta que ya no tiene el control.

Mientras Slightly y Smee detienen a Morrow y Kirsh, Wendy debe salvar a su hermano del T. Ocellus. Atom intenta completar el encargo, pero la híbrido principal lo desactiva. Sin más recursos al alcance, Kavalier ofrece una gran suma de dinero a quien lo salve. Sin embargo, es atacado por el Xenomorfo y capturado por Wendy.

Al final de “Alien: Earth”, el T. Ocellus escapa a la playa y se apodera del cuerpo de Arthur. ¿Qué será capaz de hacer con su nuevo anfitrión? Kavalier y su equipo están encerrados a merced de Wendy y los otros niños. Wendy se da cuenta de que tiene el control de todo, incluso de los Xenoformos. ¿Qué hará con el equipo de Yutani que se acerca a la isla? ¿Qué pasará en la temporada 2?

El octavo y último capítulo de "Alien: Earth", Wendy (Sydney Chandler) comprende que tiene el control del todo, incluso de los Xenoformos (Foto: FX Productions / 20h Television)

