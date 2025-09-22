“Alien: Earth”, la serie de FX disponible en Disney+ y Hulu, no solo nos trajo de vuelta a los temidos xenomorfos, sino que lo hizo con una propuesta fresca, intensa y visualmente poderosa. Lo que parecía una simple expansión del universo, terminó convirtiéndose en uno de los grandes fenómenos televisivos del año. En otras palabras, está siendo un éxito rotundo, pero la mala noticia es que solo queda un episodio por estrenarse.

Y es que más de 45 años después del estreno de la película original dirigida por Ridley Scott, es increíble ver cómo esta franquicia sigue encontrando formas de reinventarse. Esta vez, de la mano de Noah Hawley, el creador de “Fargo” y “Legion”, quien logró algo que parecía difícil: que volvamos a sentir fascinación por un monstruo que ya creíamos conocer de memoria.

A poco del final de la temporada, hay una interrogante que ha estado surgiendo entre los televidentes de todo el mundo y no es para menos, ya que se esperan buenas noticias sobre una posible ampliación de la historia. Entonces, ¿qué se viene para esta producción?

¿HABRÁ UNA SEGUNDA TEMPORADA PARA “ALIEN: EARTH”?

Es la pregunta que muchos nos estamos haciendo desde que comenzó a orquestarse el desenlace de la primera entrega que verá la luz el martes 23 de septiembre. Aunque no hay un anuncio oficial confirmado por FX o Disney+, todo apunta a que “Alien: Earth” tendrá una temporada 2, o al menos eso es lo que queremos deducir. Y no lo digo solo por el impacto que ha tenido en audiencia y crítica, sino por las declaraciones del propio Hawley y los planes que ya se están cocinando tras bambalinas.

Durante una entrevista reciente con el canal de YouTube Evolution of Horror, Noah Hawley fue bastante claro al hablar de sus intenciones de seguir adelante con la historia. Dijo textualmente: “Tengo un destino en mente en cuanto a la historia, lo que me permite saber qué estoy contando y qué significa”. En otras palabras, no se trata de estirar el contenido porque funcionó, sino de un plan narrativo bien pensado desde el inicio.

Este tipo de declaraciones no suelen darse si no hay, al menos, un interés real por continuar. Además, mencionó que quiere agilizar los procesos de producción para evitar que los fans tengamos que esperar años entre una temporada y otra, algo que se agradece, considerando lo compleja que ha sido la serie a nivel técnico y visual.

Otro dato que me parece clave para responder a la gran pregunta es el apoyo que FX y su presidente, John Landgraf, han mostrado públicamente. Ya en 2024, Landgraf había dicho que confiaban plenamente en el proyecto y que querían que Hawley se enfocara en escribir al menos dos temporadas de “Alien: Earth” antes de pensar en un posible regreso de “Fargo”.

¿CUÁNDO PODRÍA ESTRENARSE LA TEMPORADA 2?

Si aún no hay confirmación sobre una segunda temporada de la serie, mucho menos hay una fecha estimada. Sin embargo, las palabras de Hawley sobre acelerar la producción nos hacen pensar que no tendríamos que esperar demasiado. Si todo marcha según lo previsto, una ventana de estreno entre finales de 2026 y comienzos de 2027 no sería descabellada. Todo dependerá de cuánto se tarde en cerrar el guion, comenzar la filmación y postproducción, que en este tipo de series suele ser larga debido al alto nivel técnico requerido.

