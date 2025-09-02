Como muchos sabemos, la icónica saga cinematográfica “Alien” inició en 1979, con el estreno la película homónima dirigida por Ridley Scott. Desde entonces, hemos explorado las amenazas que suponen los xenomorfos para la supervivencia de los humanos en el espacio. Así, en el 2025, “Alien: Earth” (en español: “Alien: Planeta Tierra”) llegó a las pantallas... haciendo que más de uno se pregunta si la serie realmente es canon de la franquicia.

Vale precisar que el show transcurre en el año 2120, solo dos años antes de la misión que dio inicio a la saga original.

La trama arranca cuando la nave USCSS Maginot de Weyland-Yutani se estrella en la Tierra portando xenomorfos y otras especies alienígenas.

Allí, Wendy, una híbrida con conciencia humana en cuerpo sintético, lidera una misión de rescate que desata el verdadero terror.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Alien: Earth”:

“ALIEN: EARTH”, ¿NO ES CANON DE LA FRANQUICIA?

Es importante aclarar que el término “canon” se refiere a los hechos y detalles que se dan por oficiales dentro de un universo de ficción. Y en el caso de la serie de Disney+ y Hulu, esto es complejo.

Resulta que la presidenta de FX Entertainment, Gina Balian, ha manifestado que “Alien: Earth” existe en paralelo a las películas principales de la franquicia.

"Todo no tiene que encajar de la manera que esperas de Marvel. Los fanáticos no esperan eso en este universo. No tiene la misma presión“, le dijo a Variety.

Es decir, la producción no busca reescribir los eventos establecidos de forma previa, sino que opera desde una libertad creativa diferente... permitiendo divergencias sobre eventos y tecnologías vistas en el cine.

“ALIEN: EARTH”, ¿SE CONECTA CON LAS PELÍCULAS CLÁSICAS?

Aunque el creador Noah Hawley ha sido transparente sobre su decisión de ignorar elementos de las precuelas “Prometheus” y “Alien: Covenant”, él le contó a Vanity Fair que tiene la intención de conectar la historia con los eventos de la película original.

Y es que, de manera específica, ha sugerido que podría explicar por qué la Nostromo fue desviada hacia el planeta donde se desata el horror en 1979.

“Todavía no sé, en términos de la serie de principio a fin, cuánto tiempo va a transcurrir o dónde vamos a terminar. Pero sí sé que en cierto punto la Corporación Weyland-Yutani va a desviar la Nostromo hacia ese planeta. Tenemos la oportunidad de tal vez ver qué estaba sucediendo al otro lado de esa llamada telefónica”, puntualizó ante el referido medio.

Entonces, para responder la pregunta de esta nota, podríamos decir que “Alien: Earth” es una historia paralela que respeta el espíritu de la franquicia sin integrarse estrictamente en su canon.

La serie "Alien: Earth" explora asuntos como el control de megacorporaciones y los dilemas éticos de la tecnología sintética (Foto: FX Productions)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí