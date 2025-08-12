Si eres fan de todo el universo Alien, es seguro que lleves meses esperando esta serie. “Alien: Earth” no es una simple extensión de la franquicia, sino una reinterpretación audaz del terror espacial clásico, esta vez llevada a la televisión por Noah Hawley, el mismo creador de “Legion” y “Fargo”. Y lo mejor es que ya no falta nada para que podamos verla.

La historia se sitúa dos años antes de los eventos de la película original de Ridley Scott, y, según lo que se ha mostrado en el tráiler, promete una mezcla explosiva de ciencia ficción, tensión psicológica y crítica social al estilo Blade Runner. Pero si eres de los que se te puede pasar una fecha, acá te dejo la guía completa de episodios, fechas y horarios para que no te pierdas ni un segundo sobre esta producción.

Póster oficial de la serie "Alien: Earth" (Foto: Disney+)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “ALIEN: EARTH”?

El episodio 1 de “Alien: Earth” se estrena el 12 de agosto de 2025. Ese día, los fans se deleitaron con una doble dosis porque también se lanzó el episodio 2 el mismo día. Ambos están disponibles en Hulu, FX y Disney+ desde las 5:00 p.m. PT / 8:00 p.m. ET, y en Reino Unido a la 1:00 a.m. BST del día siguiente.

A partir de ahí, la serie seguirá un ritmo semanal con un episodio nuevo cada martes, como ya es costumbre en las producciones originales de FX Networks. Es ideal para quienes aman ese formato de suspenso entre capítulos, como en los viejos tiempos.

Argentina: 21:00

21:00 Uruguay: 21:00

21:00 Brasil: 21:00

21:00 Chile: 21:00

21:00 Venezuela: 20:00

20:00 Bolivia: 20:00

20:00 Colombia: 19:00

19:00 Ecuador: 19:00

19:00 Perú: 19:00

19:00 México: 18:00

18:00 España: 2:00

CALENDARIO COMPLETO DE EPISODIOS

Acá te dejo la guía detallada con las fechas confirmadas para cada episodio de “Alien: Earth”, que, por cierto, tendrá una primera temporada de ocho capítulos:

Episodio 1 – 12 de agosto de 2025

Episodio 2 – 12 de agosto de 2025

Episodio 3 – 19 de agosto de 2025

Episodio 4 – 26 de agosto de 2025

Episodio 5 – 2 de septiembre de 2025

Episodio 6 – 9 de septiembre de 2025

Episodio 7 – 16 de septiembre de 2025

Episodio 8 – 23 de septiembre de 2025

¿DÓNDE SE PUEDE VER “ALIEN: EARTH”?

Si estás en Estados Unidos, Hulu es la opción más directaa para disfrutar de cada uno de los capítulos. En cambio, si estás fuera de Norteamérica, puedes verla sin problema en Disney+. Un detalle interesante es que FX emitirá cada capítulo también en su señal tradicional todos los martes por la noche, lo cual produce que se mantenga viva esa experiencia televisiva clásica, incluso en plena era del streaming.

Timothy Olyphant como Kirsh en una escena de la serie "Alien: Earth" (Foto: 20th Television)

¿QUÉ ESPERAR DE LA TRAMA?

Lo que sabemos hasta ahora es que “Alien: Earth” se ambienta en la Tierra, algo inusual dentro de la franquicia, y sigue la historia del USCSS Maginot, una nave que sufre un aterrizaje forzoso que desencadena el caos. El elenco está liderado por Sydney Chandler como Wendy y Timothy Olyphant como Kirsh, en una atmósfera que combina el miedo biológico con la crítica social y política.

En palabras del propio Hawley, esta serie intentará “llenar los vacíos mitológicos” que las películas apenas rozaron. Así que no esperes solo sustos: hay una construcción de mundo profunda, con nuevos conceptos, personajes y amenazas que expanden el universo “Alien”.

