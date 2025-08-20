El episodio 3 de “Alien: Earth” llegó este 19 de agosto de 2025 y con él varias interrogantes que deben ser respondidas, pero entre todas esas dudas hay una que no podemos sacarnos de nuestra cabeza: el momento en el que Wendy siente algo inexplicable cuando Kirsh empieza a examinar uno de los ovomorfos que fueron encontrados en la nave espacial derribada. Debido a la angustia que siente esta joven híbrido, nos preguntamos si ella está conectada con los xenomorfos. La respuesta en los siguientes párrafos.

Vale precisar que esta serie no es solo una extensión de la franquicia “Alien”, sino una reinterpretación audaz del terror espacial clásico, que estrena cada episodio de forma semanal todos los martes.

Wendy siente la necesidad de saber de dónde provienen esos sonidos en “Alien: Earth” (Foto: 20th Television)

¿POR QUÉ WENDY PARECE ESTAR CONECTADA CON LOS XENOMORFOS?

La idea de esta conexión surgió cuando Kirsh, acompañado de un par de híbridos, empieza a examinar uno de los cinco ovomorfos que fueron hallados en la nave espacial USCSS Maginot que se estrelló en la Tierra. El momento en el que este sintético abre uno de estos huevos para analizar qué hay dentro, ocurre lo inexplicable.

Para ello, debemos precisar que mientras el procedimiento se realiza en la isla de investigación Prodigy, Wendy se encuentra en otro ambiente tras haber despertado de la intervención que le hicieron por enfrentarse a un xenomorfo para rescatar a su hermano.

En “Alien: Earth”, el momento en el que Kirsh examina el ovomorfo (Foto: 20th Television)

Volviendo a lo que sería esa extraña conexión, resulta que cuando Kirsh empieza a cortar el huevo, la protagonista tiene una reacción inusual, pues pareciera sentir lo que estuvieran haciéndole al ovomorfo, motivo por el que busca saber dónde está. Dejándose llevar por el leve chirrido, camina por los pasillos, pero el sonido que siente en su cabeza le causa un fuerte dolor. El instante en el que sacan del huevo un abrazacaras y una especia de embrión o renacuajo, ella observa, entra y se desmaya de dolor. ¿Por qué colapsó?

Cabe mencionar que esta especia de renacuajo es el comienzo de la etapa final del xenomorfo. Este es colocado en el contenedor lleno de líquido, donde se encuentra el pulmón del Joe.

En “Alien: Earth”, el dolor se intensifica cada vez en Wendy cuando revisan el ovomorfo (Foto: 20th Television)

¿REALMENTE WENDY TIENE UNA CONEXIÓN EXPECIAL CON LOS XENOMORFOS?

Para responder a esta interrogante, debemos recurrir a un pequeño fragmento de diálogo del episodio 1, justo después de que la conciencia de Wendy/Marcy fue descargada en su nuevo cuerpo sintético, publica el sitio web Mashable.

Recordemos que antes de que los híbridos vayan a buscar al hermano de la protagonista, ella estaba pasando una prueba de audio en el laboratorio. Poco antes de que Wendy vea a su hermano en una pantalla cercana, un técnico murmura una frase que explicaría todo: “Está más allá de nuestras frecuencias humanas. 75.000 Hz”.

Tras ello, la protagonista abandona la prueba, pero sería clave en este capítulo 3 cuando se desploma de dolor.

La realidad es que Wendy no tendría una conexión con los xenomorfos, sino los ruidos que emiten son a una frecuencia que solamente ella puede escuchar. Por tanto, al haberse interrumpido la prueba de audio del episodio 1, en el que los técnicos no pudieron modificar su audición, provocaron que por ahora ella sea “la única que puede oír a los extraterrestres”, precisa Sam Haysom de Mashable.

En “Alien: Earth”, Wendy se desmaya en el laboratorio donde examinan a los ovomorfos (Foto: 20th Television)

