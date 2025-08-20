El pasado 12 de agosto se estrenaron los dos primeros episodios de “Alien: Earth”, los cuales se centraron en Wendy y los Niños Perdidos, quienes al ser híbridos fueron enviados a explorar los restos de la nave USCSS Maginot, estrellada en la Tierra y que provocó la liberación de todo su cargamento alienígena. Al final del segundo capítulo, la protagonista se reencuentra con su hermano Joe, pero esto no llega a concretarse del todo debido a que un xenoformo se lo lleva en su intento de crear más seres de su especie. Este hecho impulsa a la joven ir tras él. ¿Logra rescatarlo? Esta interrogante se resuelve en el tercer episodio titulado “Metamorfosis”, que se emitió este martes 19. A continuación, todo lo que ocurrió.

En "Alien: Earth", Wendy intentando rescatar a Joe (Foto: 20th Television)

UN XENOMORFO ATACA A WENDY Y JOE

Wendy va en la búsqueda de su hermano, por lo que comienza a recorrer la zona. A lo lejos escucha la voz de Joe, quien le advierte que no vaya, pues es una trampa, pero ella no hace caso y lo encuentra en un remolque. Él está pegado a la pared con viscosas ataduras que le dejó el alienígena, esto con el fin de que pase una metamorfosis para convertirlo en un ovomorfo, del cual saldrá un abraza caras.

Aunque logra rescatarlo, el xenomorfo aparece, pero pronto se escabulle al notar que los hermanos lo atacarán, algo que los tranquiliza por unos segundos hasta que escuchan un sonido fuerte en la parte superior: es él. Wendy usa su cuchilla para herirlo, y vaya que lo logra; sin embargo, el xenomorfo atraviesa con su cola a Joe, quien empieza a arrastrarse, siendo detenido por este ser que estaba a punto de consumirlo. Por fortuna, la muchacha lo toma de su mandíbula interior y lo lleva a una cámara de contención para capturarlo, pero al notar que se está cerrando, este alienígena la retiene y se quedan ambos al interior. Se escuchan golpes y ruidos fuertes, luego se ve la cabeza de dicho ser, ella lo ha vencido y ha quedado muy debilitada.

Arthur y Silvia intentan reparar a Wendy, él está molesto con su jefe Boy Kavalier por ponerla en riesgo; sin embargo, logra despertar. En tanto, su hermano es sometido a una operación.

En "Alien: Earth", Wendy tiene una extraña reacción cuando revisan un huevo de xenoformo (Foto: 20th Television)

MORROW AMENAZA A DOS NIÑOS PERDIDOS Y DESCUBRE ALGO

Slightly y Smee están en la sala con los ovomorfos y comienzan a contar sus aventuras como los niños que son, pero esto cambia radicalmente cuando llega Morrow, quien les apunta con una pistola. Al darse cuenta que no están armados, les comenta de los monstruos que salen de esos huevos provocándoles temor, y aunque ellos prefieren irse, él se conecta a una computadora para una transferencia de datos con la nave.

Mientras hace ello, conversa con los muchachos, que al ser “sintéticos” revelan que tienen padres, lo cual provoca su interés, por lo que procede a sacar un chip de silicona de su dedo y se lo pone en el cuello a Slightlyp para luego preguntarle: ¿Cuándo una máquina no es una máquina? Por fortuna, llega Kirsh y lo confronta, y le pide que se vaya.

Atom Eins conversa con los jóvenes y les pregunta qué sucedió con Morrow, ellos le mencionan la pregunta que él les hizo sobre las máquinas. Ahora temen que los busque y los mate. Aunque a Eins no le preocupa, pues piensa que al estar en medio del océano no hay riesgo y que dicho individuo será capturado o asesinado, Kirsh sí los observa. Mientras tanto, Morrow está prófugo en Nuevo Siam, desde donde se comunica con Yutani, quien al escuchar que las criaturas se las llevó Prodigy, le pide que regrese, pero él no quiere e irá tras ellas; es más, ya sabe quién es Slightly y los otros Niños Perdidos.

Es así que decide entrar en la mente de Slightly cuando está solo en su habitación viendo la televisión, pese a que él no quiere hablar con el cíborg, este lo manipula pidiéndole que sea su amigo, algo a lo que no puede negarse, pues es un niño en un cuerpo de hombre.

En "Alien: Earth", Morrow amenazando con una pistola a Slightly y Smee (Foto: 20th Television)

¿WENDY ESTABLECE UNA RELACIÓN CON LOS XENOMORFOS?

Joe sigue en mal estado tras la operación en la que le extirparon un pulmón. Mientras el joven es enviado a una cápsula para recuperarse, su órgano fue metido en un contenedor lleno de líquido.

En tanto, en el laboratorio examinan uno de los huevos de xenomorfo encontrados en la nave, para esto Wendy recuperó la conciencia. El momento que realiza dicho procedimiento Kirsh, quien está con Curly y Lelo, algo extraño sucede.

Ni bien empieza a cortar el caparazón para revisar qué hay debajo de esa membrana, Wendy – que está en otro ambiente – siente algo inexplicable, algo que se incrementa cuando Kirsh arranca el abrazacaras del caparazón; pese a todo, ella logra entrar al laboratorio y cuando está acerándose, colapsa. Nadie reacciona, pues están concentrados en el extraño ser.

El equipo sigue con su trabajo y logran retirar un xenomorfo del tamaño de un renacuajo del interior del abrazacaras. Pero eso no es todo, lo llevan al contenedor donde está el pulmón de Joe y lo colocan ahí, por lo que se mete dentro del órgano. Al parecer Boy Kavalier intenta crear un monstruo.

Ahora, si analizamos el comportamiento de Wendy, quizá el enfrentamiento con el xenomorfo la ha hecho desarrollar una especie de vínculo con él. ¿De qué manera? Implantando en ella, que es un híbrido, una especie de conciencia de colmena. Aún no lo sabemos, por lo que tendremos que esperar el siguiente episodio.

En "Alien: Earth", Kirsh examinando el huevo del xenoformo (Foto: 20th Television)

