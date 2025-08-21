Si bien la franquicia “Alien” se había centrado -a lo largo de los años- en explorar a los xenomorfos, la serie “Alien: Earth” (en español: "Alien: Planeta Tierra“) ha introducido nuevas especies alienígenas, recolectadas por la tripulación a bordo de la nave de Weyland-Yutani, lo que sugiere la existencia de innumerables seres similares en este universo ficticio. ¿Te gustaría conocer a las nuevas criaturas? Entonces, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que la serie de Disney+ y Hulu se ambienta en el 2120, año en el que una nave espacial se estrella en la Tierra.

Allí, una joven y un grupo diverso de soldados tácticos se embarcan en una misión de rescate... solo para descubrir una peligrosa amenaza alienígena.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Alien: Earth”:

LAS 5 ESPECIES ALIENÍGENAS A BORDO DE LA NAVE DE WEYLAND-YUTANI EN “ALIEN: EARTH”

1. Xenomorph ( Xenomorfo )

Empiezo la lista con los xenomorfos, la especie clásica de la franquicia.

Esta mantiene su ciclo de vida característico: huevo, Facehugger (o Abrazacaras), Chestburster (o Revientapechos) y Xenomorfo adulto.

Un xenomorfo en una escena de la serie “Alien: Earth” (Foto: 20th Television)

2. Garrapatas de Sangre (Blood Ticks)

Las garrapatas de sangre se entierran en huéspedes muertos y vivos, adhiriéndose a las venas para drenar sangre.

Una vez implantadas, ellas se gestan dentro del cuerpo hasta que múltiples criaturas explotan desde el huésped.

Una garrapata de sangre en una escena de la serie “Alien: Earth” (Foto: 20th Television)

3. T. Ocellus (Ojo de Pulpo)

La especie T. Ocellus se introduce en el ojo de mamíferos, reanimando y controlando el cuerpo del huésped.

Estos seres poseen tentáculos fuertes diseñados para infiltrarse, inteligencia comparable a la humana y grandes habilidades para resolver problemas.

Un ojo de pulpo en una escena de la serie “Alien: Earth” (Foto: 20th Television)

4. Vainas Vegetales (Plant Pods/Orchid)

Las vainas vegetales son estructuras suspendidas del techo que parecen ser vida vegetal (aunque podrían ser fauna).

Ellas reaccionan al entorno: sus pétalos se abren revelando tentáculos que emergen para explorarlo.

Las vainas vegetales aparecen en la serie “Alien: Earth” (Foto: 20th Television)

5. Moscas Alienígenas

Cierro la lista con las moscas alienígenas, las criaturas aladas que habitan en nidos similares a panales de avispas terrestres.

Ellas pueden volar y crecer considerablemente. Además, se sospecha que podrían ser parasitarias.

Las moscas alienígenas aparecen en la serie “Alien: Earth” (Foto: 20th Television)

