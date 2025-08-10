La icónica franquicia “Alien” continúa creciendo, esta vez con una serie ambientada en 2120, solo dos años antes de los eventos de la película de 1979, donde Ellen Ripley se encontró con su primer xenomorfo a bordo del Nostromo. “Alien: Earth” (“Alien: Planeta Tierra” en español) se desarrolla en una era donde cinco corporaciones, Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic y Threshold, controlan el poder de las naciones. Entonces, ¿cuándo se estrena la nueva serie escrita y dirigida por Noah Hawley,? ¿Quiénes conforman el elenco principal?

“Todavía no sé, en cuanto a la serie de principio a fin, cuánto tiempo pasará ni dónde terminaremos”, declaró Hawley a Vanity Fair. “Pero sí sé que, en cierto momento, la Corporación Weyland-Yutani desviará la Nostromo a ese planeta. Tenemos la oportunidad de ver qué estaba pasando al otro lado de esa llamada”.

El reparto principal de “Alien: Earth” lo conforman Sydney Chandler, Alex Lawther, Samuel Blenkin, Essie Davis y Adarsh Gourav. A ellos se suman actores como Kit Young, Timothy Olyphant, David Rysdahl, Babou Ceesay, Jonathan Ajayi, Erana James, Lily Newmark, Diêm Camille, Adrian Edmondson, Moe Bar-El y Sandra Yi.

Alex Lawther da vida a Hermit o CJ, Diêm Camille da vida a Siberian y Moe Bar-El da vida a Rashidi en la película "Alien: Earth" (Foto: 20th Television)

¿DE QUÉ TRATA “ALIEN: EARTH”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Disney+, “cuando una misteriosa nave espacial se estrella en la Tierra, una joven y un variopinto grupo de soldados tácticos hacen un fatídico descubrimiento que los pone cara a cara con la mayor amenaza del planeta en la serie de ciencia ficción y terror ‘Alien: Earth’.

Mientras los miembros del equipo de recuperación de accidentes buscan supervivientes entre los restos, se encuentran con misteriosas formas de vida depredadoras más terroríficas de lo que jamás hubieran imaginado. Con esta nueva amenaza develada, el equipo de búsqueda debe luchar por la supervivencia y lo que decidan hacer con este descubrimiento podría cambiar el planeta Tierra tal y como lo conocen.”

Por lo que he visto en el tráiler, Morrow señala que esa nave ha recolectado cinco formas de vida diferentes de los rincones más oscuros del universo, es posible que una de ellas sea Depredador. En cualquier caso, el plan de la tripulación es combinarlas, antes de que sea demasiado tarde.

¿CÓMO VER “ALIEN: EARTH”?

“Alien: Planeta Tierra” se estrenará el martes 12 de agosto de 2025 en Hulu en Estados Unidos. Mientras la trasmisión internacional estará a cargo de Disney+ a partir del 13 de agosto.

Por lo tanto, para ver la nueva serie de “Alien” solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “ALIEN: EARTH”

ACTORES Y PERSONAJES DE “ALIEN: EARTH”

Sydney Chandler como Wendy

Alex Lawther como CJ

Samuel Blenkin como Boy Kavalier

Essie Davis como Dame Silvia

Adarsh Gourav como Slightly

Kit Young como Tootles

Timothy Olyphant como Kirsh

David Rysdahl como Arthur

Babou Ceesay como Morrow

Jonathan Ajayi como Smee

Erana James como Curly

Lily Newmark como Nibs

Diêm Camille como Siberian

Adrian Edmondson como Atom Enis

Moe Bar-El como Rashidi

Sandra Yi Sencindiver

Timothy Olyphant interpreta a Kirsh en la película de ciencia ficción "Alien: Earth", creada por Noah Hawley (Foto: 20th Television)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “ALIEN: EARTH”?

La primera temporada de “Alien: Planeta Tierra”, producida por las compañías 26 Keys Productions, Scott Free Productions, 20th Television y FXP, tiene ocho episodios.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “ALIEN: EARTH”?

El rodaje de “Alien: Earth” comenzó el 19 de julio de 2023 en Tailandia, pero se realizó una pausa debido a la huelga de SAG-AFTRA de 2023. La filmación se reanudó en abril de 2024 y finalizó a mediados de julio.

