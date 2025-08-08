CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de más de veinte años, llega la secuela de “Freaky Friday” (“Viernes de loco”) con Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan retomando sus roles como Tess y Anna Coleman, respectivamente. “Freakier Friday” (“Otro viernes de locos” en Hispanoamérica y “Ponte en mi lugar de nuevo” en España) se estrenó el 8 de agosto de 2025 en los cines de Estados Unidos y sigue a las protagonistas mientras lidian con los desafíos que se presentan cuando dos familias se fusionan.

La película dirigida por Nisha Ganatra empieza con Anna soñando con sus años como guitarrista. Al despertar, debe lidiar con su hija rebelde Harper (Julia Butters), quien ama el surf y se escabulle todas las mañanas antes de ir a clases. En tanto, Tess conduce un podcast en que habla de sus terapias y tiene un matrimonio feliz con Ryan (Mark Harmon).

Aunque Anna y Tess tienen una mejor relación desde los eventos de la primera película, todavía tienen diferencias. La mayoría se relaciona con Harper, ya que Tess la sobreprotege. De camino a la escuela, Harper le cuenta a su abuela sobre su némesis, Lily Reyes (Sophia Hammons), una estudiante británica.

Harper Coleman (Julia Butters) y Lily Reyes (Sophia Hammons) están en contra del matrimonio de sus padres en "Freakier Friday" (Foto: Walt Disney Pictures)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “FREAKIER FRIDAY”?

Después de causar destrozos en la clase de química, Harper y Lily son enviadas a detención y deben llamar a sus padres. Esto provoca que Anna conozca a Eric (Manny Jacinto) y se enamore al instante. Tras ese primer encuentro, los padres de las dos estudiantes no dejan de frecuentarse y eventualmente se convierten en una pareja en “Freakier Friday”.

Pero los verdaderos problemas surgen cuando Eric le propone matrimonio a Anna, ya que sus hijas no están de acuerdo con la unión. Lily porque no sabe cómo lidiar con la muerte de su madre y Harper porque no quiere mudarse a Inglaterra y abandonar California ni cambiar su vida.

Las peleas entre las jóvenes continúan y ocasionan discusiones entre los adultos. Harper incluso plantea la idea de quedarse con abuela. En medio del alboroto, se realiza la cena de ensayo, donde una psíquica habla con Anna, Tess, Harper y Lily para advertirles que sus vidas se entrelazarán. Una vez más se produce un temblor que solo ellas sienten y a medianoche cambian de cuerpo.

Pero esta vez, Anna cambia de cuerpo por Harper y Tess con Lily. Después de la crisis, las protagonistas de “Freakier Friday” deciden fingir para que los miembros de sus familias no noten algo extraño. Por supuesto, esto deriva en situaciones hilarantes para las involucradas y los que los rodean.

En “Freakier Friday”, Tess (Jamie Lee Curtis) cambia de cuerpo con Lily y Anna (Lindsay Lohan) cambia de cuerpo con su hija Harper (Foto: Walt Disney Pictures)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “FREAKIER FRIDAY”?

¿Qué pasó con Anna y Tess?

Mientras Tess y Anna buscan la manera de resolver el problema, Harper y Lily descubren una forma de evitar la boda de sus padres: contactar al primer amor de Anna, Jake (Chad Michael Murray). Sin embargo, el plan de las jóvenes no resulta como esperaban, ya que Jake no se muestra interesado en su ex, en su lugar, se acerca a Tess.

No obstante, Harper y Lily no se dan por vencidas e intentan sabotear la entrevista de Eric en migraciones. En ese momento, Harper comprende que Eric realmente está enamorado de su madre, así que intenta convencer a su aliada de no seguir adelante con su plan. Sin embargo, Lily sigue en desacuerdo.

Gracias a la jugada de Lily, la cena con los futuros suegros de Anna se arruina. Tras el desastre, Eric propone cancelar la boda, lo que deja conmocionadas a las protagonistas de “Otro viernes de locos”. Tess habla con Lily y la ayuda a comprender que nunca se olvidarán de su madre, pero ella puede ser parte de una nueva familia.

Al final de “Freakier Friday”, Lily convence a su padre de asistir al concierto de Anna, quien sube al escenario con su hija. En medio de la aceptación de las cuatro mujeres, recuperan sus cuerpos y pueden continuar con sus vidas. Anna y Eric se casan. Y Jake presenta a una novia con un estilo similar al de Tess cuando cambió de cuerpo con su hija en la primera película.

Eric Reyes (Manny Jacinto) y Anna (Lindsay Lohan) se casan al final de la comedia "Freakier Friday" (Foto: Walt Disney Pictures)

