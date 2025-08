El caos y la comedia están de regreso con la secuela de “Freakier Friday”. Sí, aquella película que en 2003 nos presentó a una adolescente rockera grunge que no toleraba a su madre, una psicoterapeuta controladora, vuelve más de dos décadas después para sumergirnos en un nuevo embrollo familiar con un toque moderno, ya que ambos personajes han evolucionado. Ahora no solamente veremos a Anna Coleman y su madre la Dra. Tess Coleman, también a la hija de aquella muchacha rebelde, quien se opone a su nuevo compromiso porque este implicaría mudarse a Londres, pero esta menor no es el única que rechaza la unión, pues su futura hijastra tampoco quiere que su padre se case. Y aunque ambas no se toleran, ocurre lo inesperado: las jovencitas despiertan en el cuerpo de las protagonistas y al darse cuenta de que ahora lucen físicamente como adultas se unen para boicotear la boda, por lo que a veces estarán tan concentradas en su objetivo que olvidarán comportarse como dos personas mayores. Debido al revuelo que ha causado su estreno en la pantalla grande, muchos fanáticos de esta comedia se preguntan cuándo estará en Disney Plus. la respuesta en los siguientes párrafos.

Cabe mencionar que nuevamente Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis regresan en los roles principales. Junto a ellas están Julia Butters, Sophia Hammons y Manny Jacinto. La cinta de la directora Nisha Ganatra se desarrolla a lo largo de 111 minutos.

Nuevamente la locura familiar regresa con un intercambio de cuerpos inesperado en “Freakier Friday” (Foto: Walt Disney Pictures)

¿CUÁNDO ESTARÍA DISPONIBLE LA SECUELA “FREAKIER FRIDAY” EN STREAMING?

Para responderte esta interrogante, debemos precisar que la secuela del exitoso filme se estrena en la pantalla grande el viernes 8 de agosto de 2025 en Estados Unidos, aunque un día antes en Latinoamérica; así que para disfrutar de la película, revisa la cartelera de tu cine favorita y elegir la función que mejor se ajuste a tus preferencias.

Tomando en cuenta el día de estreno y al ser una producción de Walt Disney Pictures, el filme llegará de todas maneras a Disney Plus, aunque la fecha dependerá de la recaudación en taquilla que obtenga una vez que se lance en las salas de cine. ¿Por qué? Si tomamos en cuenta que las cintas de Disney que se han lanzado los últimos años no han tenido un tiempo determinado para su arribo a la plataforma de streaming, el tiempo de lanzamiento en dicha plataforma puede tardar más de lo esperado ¿o quizá no?

Lo usual es un promedio de 90 días, puede ser menos o un poco más, pero si las películas tienen gran éxito demorarán más en llegar a Disney+. Dos claros ejemplos son “Intensamente 2” y “Moana 2” que aterrizaron en streaming 103 y 105 días, respectivamente.

Entonces, si le va excelente a la cinta protagonizada por Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis, y la ubicamos en el rango usual de 95 días podríamos decir que la secuela de “Freakier Friday” llegará el 11 de noviembre de 2025 a Disney+. De no ser así, estará disponible los primeros días del penúltimo mes del año.

En la película "Freakier Friday", las actrices estadounidenses Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan vuelven a interpretar a Tess y Anna Coleman, respectivamente (Foto: Walt Disney Pictures)

¿Y EN FORMATO DIGITAL?

Si nos referimos al estreno digital de “Freakier Friday”, la fecha es más fácil de estimar, pues en varias ocasiones se lanza en promedio 60 días después de su estreno en la pantalla grande.

Por tal motivo, la secuela de la exitosa película que fu un boom hace más de dos décadas estaría disponible en formato digital a inicios de octubre de 2025, publica ScreenRant.

Harper Coleman (Julia Butters) y Lily Reyes (Sophia Hammons) son dos nuevos personajes de la secuela de "Freakier Friday" (Foto: Walt Disney Pictures)

