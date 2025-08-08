Si eres fan de los animes y estás buscando un título para este fin de semana, Netflix tiene la opción perfecta para ti. Se trata de una de las producciones más populares de los últimos años y una de las más esperadas del 2025. Su éxito radica en que se desarrolla en un mundo en que los protagonistas enfrentan aterradoras amenazas paranormales, reciben superpoderes y también se enamoran. ¿Sabes de qué anime se trata?

La historia basada en la serie de manga japonés escrita e ilustrada por Yukinobu Tatsu estrenó su segunda temporada en julio de 2025 y retomó los eventos del ‘Arco de la casa maldita’, que sigue a Okarun, Momo y Jiji mientras enfrentan amenazas superiores a las que se han enfrentado. Además, deben investigar los secretos de una casa embrujada vinculada al pasado de Jiji.

Sin duda, adivinaste que se trata de “DAN DA DAN”, que en su segunda temporada contará con doce episodios. Hasta el momento, se encuentra en el Top 10 de las series más populares de Netflix.

La segunda temporada del anime "Dan Da Dan" tiene doce episodios (Foto: Science Saru)

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 2 DE “DAN DA DAN”?

La segunda temporada de “DAN DA DAN” empezó con Momo defendiéndose de un ataque en las aguas termales, mientras que Okarun y Jiji entraron en pánico al descubrir un cuarto misterioso. Momo se libró de los hombres de la familia Kito gracias a la intervención de la Turbo Abuela, que la estaba vigilando escondida en su mochila.

Después de visitar el Santuario de la Serpiente Gigante y conocer la leyenda que implica sacrificios humanos, Momo regresó a casa de Jiji, donde se encontró con la familia Kito esperándola y con Okarun y Jiji inconscientes en el suelo. Intentó ayudarlos, pero la superaban en número…

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER “DAN DA DAN” - TEMPORADA 2?

La segunda temporada de “Dan Da Dan” se estrenó el 3 de julio de 2025 a nivel mundial, con subtítulos y determinados doblajes, en las plataformas de streaming Crunchyroll y Netflix.

Desde entonces, cada semana se lanza un nuevo episodio del anime dirigido por Fūga Yamashiro. Originalmente en Japón, a las 12:26 am, mientras que para el público internacional desde las 9:00 am (hora del Pacífico), 11:00 am (hora del centro) o 12:00 pm (hora del este).

Este es el horario de lanzamiento por país:

País Hora México 10:00 am Perú, Colombia y Ecuador 11:00 am Bolivia, Venezuela y Paraguay 12:00 pm Argentina, Chile, Uruguay y Brasil 1:00 pm Reino Unido 4:00 pm España 5:00 pm

En el caso de Estados Unidos:

Ciudad Hora California 8:00 am Arizona 9:00 am Illinois y Texas 10:00 am Nueva York y Pensilvania 11:00 am

¿DÓNDE VER LA TEMPORADA 2 DE “DAN DAN DAN”?

Al igual que los primeros capítulos, la temporada 2 de “Dan Da Dan” estará disponible en Crunchyroll y Netflix, así que necesitas una suscripción a cualquiera de estas plataformas de streaming.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “DAN DAN DAN”

EPISODIO DE LA TEMPORADA 2 DE “DAN DA DAN”

La leyenda de la serpiente gigante. Mientras Momo se defiende de un ataque en las aguas termales, Okarun y Jiji no tienen idea de qué hacer con la habitación misteriosa. Entonces, suena el timbre… El mal de ojo. Para liberar a Okarun y a Momo del poder psíquico del gusano de la muerte mongol, Jiji intenta llevarlos a un lugar seguro, pero se cruza con un poderoso ser. ¡Esto no va a quedar así! Negándose a dejar atrás a Jiji, Okarun ayuda a Momo a escapar hacia la superficie. Luego, Momo traza un plan para exponer al Gusano de la Muerte a la luz del sol. Mucho más letal. Momo intenta detener la lava, pero la familia Kito se interpone. El sacerdote del santuario de tsuchinoko se une al fraile..., pero también lo hace el Jiji poseído. Podemos quedarnos allí todos juntos. Con todos a salvo en casa de Seiko, Momo y los demás descubren que el agua tiene un efecto sorprendente en cómo Mal de ojo posee el cuerpo de Jiji. Nos convertimos en una familia. Los músicos hayashi llegan, y un enérgico exorcismo empieza. Pero justo cuando el ritual está por terminar, Jiji hace una petición que sorprende a todos.

Momo Ayase es uno de los personajes principales del anime "Dan Da Dan", que cuenta con dos temporadas (Foto: Science SARU)

