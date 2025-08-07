“La que se avecina”, también conocida por la sigla LQSA, es una de las series españolas más longevas. Hasta el momento, la producción creada por los hermanos Alberto y Laura Caballero cuenta con 15 temporadas y ya fue renovada para dos nuevas entregas que llegarán en los próximos años. Pero este divertido y caótico universo sigue creciendo, ya que cuenta con una versión portuguesa que llega a Mediaset España.

Al igual que la versión original, “Vizinhos para sempre”, creada por Henrique Cardoso Dias, se centra en los conflictos vecinales de un edificio ficticio llamado Terraços do Glamour a las afueras de Lisboa. Algunos de los protagonistas son una pareja de recién casados, un inquilino obsesionado con el orden y una familia problemática.

Pero esta no es la primera vez que Portugal adopta una serie española. En 2006, “Aquí no hay quien viva” se convirtió en “Aqui não há quem viva”. Lo mismo sucedió con “Los Serrano” y “Cuéntame cómo pasó”, que contaron con las versiones “Os Serranos” y “Conta-me como foi”, que se emitieron por TVI y RTP.

“Vizinhos para sempre” tiene dos temporadas y se estrenó originalmente en TVI. La primera se emitió entre el 18 de enero y el 29 de marzo de 2025. Mientras que la segunda, también de diez episodios, se emitió del 5 de abril al 7 de junio de 2025. Entonces, ¿cuándo llegarán a España?

“Vizinhos para sempre”, versión portuguesa de "La que se avecina", fue presentada oficialmente en la edición de 2024 del South International Series Festival (Foto: See My Dreams Productions)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “LA QUE SE AVECINA: PORTUGAL”?

“La que se avecina: Portugal” llegará a la televisión española el viernes 8 de agosto de 2025. Mientras que en Amazon Prime Video, la plataforma con la que está aliada la cadena de Fuencarral y los hermanos Laura y Alberto Caballero, estará disponible a partir del 22 de agosto.

Por lo tanto, para ver la adaptación portuguesa solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿CÓMO Y A QUÉ VER “LA QUE SE AVECINA: PORTUGAL”?

“Vizinhos para sempre” se emitirá a las 22:55 horas de España en FDF, según figura en la programación oficial del canal. La serie portuguesa llegará después de un capítulo de “La que se avecina”.

Mientras los episodios de la versión española alcanzan fácilmente los 90 minutos, la adaptación portuguesa cuenta con capítulos de 30 minutos, lo que le da un toque más ligero.

¿DE QUÉ TRATA “LA QUE SE AVECINA: PORTUGAL”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, “‘Vizinhos para Sempre’ retrata la vida de los residentes de Terraços do Glamour, un condominio precariamente construido. La serie explora las tensas y divertidas relaciones entre vecinos, incluyendo disputas absurdas, amores imposibles y alianzas inesperadas, con el trasfondo de la crisis inmobiliaria y los típicos conflictos vecinales. Todo ello con un humor irreverente y contemporáneo.”

TRÁILER DE “LA QUE SE AVECINA: PORTUGAL”

ACTORES Y PERSONAJES DE “LA QUE SE AVECINA: PORTUGAL”

Valerie Braddell como Irene

Cucha Carvalheiro como Alda

Bárbara França como Raquel Vieira

Miguel Guilherme como António José ‘Tozé’

Pedro Lacerda como Jorge Ribeiro

Patrícia Tavares como Gisela Ribeiro

Samuel Alves como Luís Coelho

Paula Neves como Diana Coelho

Márcia Breia como Delfina

Fernando Pires como Fernando

Mafalda Marafusta como Cristina

Miguel Flor de Lima como Edgar

Diogo Valsassina como João

Diana Nicolau como Sílvia

Alexandra Lencastre como Rosa

Dinarte Branco como Júlio

Tiago Teotónio Pereira como Pedro

Margarida Bakker como Sofia

Diogo Morgado como Sérgio Aires

Miguel Raposo como Joaquim Aires

Manuel Cavaco como Jaime Coelho

Dinis Lima como André Jorge Coelho

Cleia Almeida como Sandra

Rodrigo Costa como Gonçalo

Filipe Matos como Artur

Vera Moura como Inês

Joana Cotrim como Bianca

Diogo Morgado, Alexandra Lencastre, Tiago Teotónio Pereira y Paula Neves son algunos de los actores de la serie "La que se avecina: Portugal" (Foto: See My Dreams Productions)

