“La que se avecina”, también conocida por la sigla LQSA, es una de las series españolas más longevas. Hasta el momento, la producción creada por los hermanos Alberto y Laura Caballero cuenta con 15 temporadas y ya fue renovada para dos nuevas entregas que llegarán en los próximos años. Pero este divertido y caótico universo sigue creciendo, ya que cuenta con una versión portuguesa que llega a Mediaset España.
Al igual que la versión original, “Vizinhos para sempre”, creada por Henrique Cardoso Dias, se centra en los conflictos vecinales de un edificio ficticio llamado Terraços do Glamour a las afueras de Lisboa. Algunos de los protagonistas son una pareja de recién casados, un inquilino obsesionado con el orden y una familia problemática.
Pero esta no es la primera vez que Portugal adopta una serie española. En 2006, “Aquí no hay quien viva” se convirtió en “Aqui não há quem viva”. Lo mismo sucedió con “Los Serrano” y “Cuéntame cómo pasó”, que contaron con las versiones “Os Serranos” y “Conta-me como foi”, que se emitieron por TVI y RTP.
“Vizinhos para sempre” tiene dos temporadas y se estrenó originalmente en TVI. La primera se emitió entre el 18 de enero y el 29 de marzo de 2025. Mientras que la segunda, también de diez episodios, se emitió del 5 de abril al 7 de junio de 2025. Entonces, ¿cuándo llegarán a España?
¿CUÁNDO SE ESTRENA “LA QUE SE AVECINA: PORTUGAL”?
“La que se avecina: Portugal” llegará a la televisión española el viernes 8 de agosto de 2025. Mientras que en Amazon Prime Video, la plataforma con la que está aliada la cadena de Fuencarral y los hermanos Laura y Alberto Caballero, estará disponible a partir del 22 de agosto.
Por lo tanto, para ver la adaptación portuguesa solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.
¿CÓMO Y A QUÉ VER “LA QUE SE AVECINA: PORTUGAL”?
“Vizinhos para sempre” se emitirá a las 22:55 horas de España en FDF, según figura en la programación oficial del canal. La serie portuguesa llegará después de un capítulo de “La que se avecina”.
Mientras los episodios de la versión española alcanzan fácilmente los 90 minutos, la adaptación portuguesa cuenta con capítulos de 30 minutos, lo que le da un toque más ligero.
¿DE QUÉ TRATA “LA QUE SE AVECINA: PORTUGAL”?
De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, “‘Vizinhos para Sempre’ retrata la vida de los residentes de Terraços do Glamour, un condominio precariamente construido. La serie explora las tensas y divertidas relaciones entre vecinos, incluyendo disputas absurdas, amores imposibles y alianzas inesperadas, con el trasfondo de la crisis inmobiliaria y los típicos conflictos vecinales. Todo ello con un humor irreverente y contemporáneo.”
TRÁILER DE “LA QUE SE AVECINA: PORTUGAL”
ACTORES Y PERSONAJES DE “LA QUE SE AVECINA: PORTUGAL”
- Valerie Braddell como Irene
- Cucha Carvalheiro como Alda
- Bárbara França como Raquel Vieira
- Miguel Guilherme como António José ‘Tozé’
- Pedro Lacerda como Jorge Ribeiro
- Patrícia Tavares como Gisela Ribeiro
- Samuel Alves como Luís Coelho
- Paula Neves como Diana Coelho
- Márcia Breia como Delfina
- Fernando Pires como Fernando
- Mafalda Marafusta como Cristina
- Miguel Flor de Lima como Edgar
- Diogo Valsassina como João
- Diana Nicolau como Sílvia
- Alexandra Lencastre como Rosa
- Dinarte Branco como Júlio
- Tiago Teotónio Pereira como Pedro
- Margarida Bakker como Sofia
- Diogo Morgado como Sérgio Aires
- Miguel Raposo como Joaquim Aires
- Manuel Cavaco como Jaime Coelho
- Dinis Lima como André Jorge Coelho
- Cleia Almeida como Sandra
- Rodrigo Costa como Gonçalo
- Filipe Matos como Artur
- Vera Moura como Inês
- Joana Cotrim como Bianca
