CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. La segunda temporada de “The Buccaneers”, serie de Apple TV+ basada en la novela del mismo nombre de Edith Wharton, se estrenó el 18 de junio de 2025 y empezó tras los eventos de la primera entrega con la boda de Annabel ‘Nan’ St. George (Kristine Froseth) en pleno apogeo. No obstante, Nan no puede con la culpa y desea contarle la verdad a Theodore (Guy Remmers). Sin embargo, la madre del duque de Tintagel, le recuerda que todo lo hizo para que su hermana Virginia ‘Jinny’ St. George (Imogen Waterhouse) pudiera escapar de su esposo Lord James Seadown (Barney Fishwick).

Aunque Nan sigue pensando en Guy Thwarte (Matthew Broome) y la noche que pasaron juntos, se propone ser feliz con Theo, quien se esfuerza porque su matrimonio funcione, al menos, hasta que Seadown le cuenta la verdad y el duque decide marcharse por un tiempo. En tanto, Guy finge ser el padre del hijo de Jinny, pero al no poder olvidar a Nan, le escribe una carta que envía a Elizabeth ‘Lizzy’ Elmsworth (Aubri Ibrag), quien después de evaluar la situación decide deshacerse de la misiva.

Cuando Theo vuelve está decidido a separarse de Nan, pero su madre la duquesa viuda de Tintagel (Amelia Bullmore) le exige que primero tenga un heredero. Theo lo intenta, pero no puede olvidar la traición de su esposa, así que todo termina entre ellos. Cansada de las mentiras, Nan decide escapar y buscar a Guy. En tanto, Lizzy se compromete con Hector (Jacob Ifan), pero a Theo no parece agradarle la noticia.

Lizzy Elmsworth (Aubri Ibrag) y Theo (Guy Remmers) se dan un beso a pesar de que ella está comprometida con Héctor en la segunda temporada de "The Buccaneers" (Foto: Apple TV+)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “THE BUCCANEERS”?

A medida que avanza la segunda temporada de “The Buccaneers”, queda claro que la relación entre Theo y Lizzy es inevitable. Aunque para algunos fans no tiene sentido, ellos inician un romance mientras Nan está disfrutando con Guy en Italia. Sin embargo, decide regresar con su esposo para utilizar su poder como duquesa para proteger a su hermana y a otras mujeres.

Sin embargo, Seadown encuentra a Jinny y le propone retomar su matrimonio por el bien de su hijo. A pesar de todo lo que él le hizo, Jinny considera su propuesta y no le cuenta a nadie lo que sucedió. Cuando Guy lo descubre, ya es demasiado tarde porque Seadown secuestra a su hijo. Desesperada, Jinny recurre a su hermana, quien encuentra una manera de ayudarla: contar su verdad en los periódicos.

Con el regreso de Nan, Lizzy continúa con los preparativos para su boda, pero el día de la ceremonia Theo se presenta ante ella y le pide que reconsidere su decisión. Tras esa conversación, Lizzy resuelve no presentarse en la iglesia y Hector anuncia que su prometida está indispuesta para evitar el escándalo.

Aunque los planes de Nan resultan bien, un error de Jinny la hace perder credibilidad y termina encerrada en un centro psiquiátrico. Sin más opciones, acepta regresar con Seadown. Al conocer de la situación desesperada, Lord Richard Marable (Josh Dylan) y su hermana Honoria (Mia Threapleton) se ofrecen a ayudar. Aunque Honoria rescata al bebé, Richard se enfrenta a Seadown y termina muerto.

Nan (Kristine Froseth) escapó y fue a buscar a Guy Thwarte (Matthew Broome) en Italia en la segunda temporada de "The Buccaneers" (Foto: Apple TV+)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “THE BUCCANEERS”?

¿Qué pasó con Nan, Lizzy y Theo?

Unos meses después del asesinato de Richard y el encierro de Seadown, Conchita Closson (Alisha Boe) aún lidia con la perdida de su esposo y se enfoca en criar a su hija. En tanto, Patricia (Christina Hendricks) se presenta en un juicio para separarse de su esposo Tracy St. George. Cada prueba y testigo que presenta es destruida por los abogados de su marido. Sin embargo, su hermana y verdadera madre de Nan, Nell (Leighton Meester) le ayuda a conseguir la victoria.

Tras revelarse la verdad sobre la madre de Nan, Nell y ella arreglan las cosas y unen fuerzas con Patricia. Esa victoria ayuda a la ley en beneficio de las mujeres maltratadas que Nan está proponiendo en el congreso. Pero como siempre en “The Buccaneers” no todo es felicidad: Nan descubre que Lizzy tiene una aventura con su esposo y Paloma Ballardino (Grace Ambrose) se presenta como la esposa de Guy.

Nan busca venganza y amenaza con exponer la traición, por eso cuando el romance de Lizzy llega a los periódicos, creen que la responsable es Nan. No obstante, es Hector quien se encargó de eso para acorralar a Lizzy y presionarla para que lo acepte como su esposo. Para evitar el escándalo, Lizzy acepta casarse con Hector a pesar de las suplicas de Theo.

Pero esa no es la única razón. Nan le cuenta a Lizzy que está embarazada de Theo, pero prefiere no revelarlo y escapar luego de que el duque renunciara a su título para separarse de ella y buscar a la mujer que verdaderamente ama. Para no perder el poder, la duquesa viuda convoca a Kit, el medio hermano de Theo. ¿Qué pasará con Nan después de todo eso? ¿Cómo reaccionará Theo al descubrir que será padre?

Nan (Kristine Froseth) está embarazada de Theo al final de la segunda temporada de "The Buccaneers" (Foto: Apple TV+)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “THE BUCCANEERS”?

La segunda temporada de “The Buccaneers” terminó el 6 de agosto de 2025 en Apple TV+, por lo tanto, todos los episodios están disponibles en dicha plataforma de streaming.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí