“¿Qué sacrificarías para convertirte en el mejor de todos los tiempos?” es la pregunta central que plantea “Him”, película de terror deportivo psicológico dirigida por Justin Tipping a partir del guion de Zack Akers y Skip Bronkie, ya que Cameron Cade (Tyriq Withers), un deportista prometedor tiene la oportunidad de entrenar con el infame Isaiah White (Marlon Wayans) tras sufrir una fuerte lesión. Sin embargo, lo que empieza como un sueño, pronto se convierte en una desquiciada pesadilla cuando se enfrenta a perturbadoras pruebas. ¿Cuándo se estrenará? ¿Quiénes conforman el reparto principal?

Inicialmente, esta película recibió el nombre de Goat (en referencia al término deportivo “el más grande de todos los tiempos” o GOAT), pero fue retitulada poco antes del inicio de la fotografía principal, en noviembre de 2024. Fue producida por Ian Cooper (“Nope”, “Us”), Jordan Peele (“Candyman”, “BlacKkKlansman”), Win Rosenfeld (“Candyman”, “Lovecraft Country”) y Jamal M. Watson (“Hala”, “Sprinter”).

Wayans y Withers lideran un elenco de “Him”, que incluye a Julia Fox (“Uncut Gems”), Tim Heidecker (“I Think You Should Leave”), Jim Jefferies (“Legit”), al luchador de peso pesado de MMA Maurice Greene y las estrellas de hip hop Guapdad 4000 y a la nominada al Grammy Tierra Whack.

Marlon Wayans y Tyriq Withers lideran el reparto principal de la película de terror deportiva "Him" (Foto: Universal Pictures)

¿DE QUÉ TRATA “HIM”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Universal Pictures, “Him” sigue a “Cameron Cade, un mariscal de campo estrella que ha dedicado su vida y su identidad al fútbol americano. En vísperas del Combine anual de ojeadores del fútbol americano profesional, Cam es atacado por un aficionado desquiciado y sufre un traumatismo cerebral que podría poner fin a su carrera. Justo cuando todo parece perdido, Cam recibe un salvavidas cuando su héroe, Isaiah White (Marlon Wayans), un legendario mariscal de campo ocho veces campeón y megaestrella cultural, se ofrece a entrenar a Cam en el aislado complejo que Isaiah comparte con su esposa, la famosa influencer Elsie White.

Pero a medida que el entrenamiento de Cam se acelera, el carisma de Isaiah comienza a convertirse en algo más oscuro, enviando a su protegido por un desorientador agujero de conejo que puede costarle más de lo que jamás esperó.”

Por lo que he visto en el tráiler, los primeros días de Cameron en el complejo de White son de ensueño, ya que creía que su carrera había terminado tras su lesión. No obstante, su percepción de las cosas empieza a cambiar con cada interacción con Isaiah, quien utiliza métodos extremos para entrenar. “En este juego, la violencia se recompensa”, asegura en el avance.

FECHA DE ESTRENO DE “HIM”

Producida por Monkeypaw Productions, “Him” está programada para estrenarse en los cines de Estados Unidos el 19 de septiembre de 2025 por Universal Pictures.

Fecha de estreno de “Him” en Estados Unidos: 19 de septiembre de 2025

Fecha de estreno de “Him” en España: 19 de septiembre de 2025

Fecha de estreno de “Him” en Canadá: 19 de septiembre de 2025

Fecha de estreno de “Him” en Reino Unido: 3 de octubre de 2025

Fecha de estreno de “Him” en Brasil: 18 de septiembre de 2025

TRÁILER DE “HIM”

ACTORES Y PERSONAJES DE “HIM”

Marlon Wayans como Isaiah White

Tyriq Withers como Cameron Cade

Julia Fox como Elsie White

Tim Heidecker

Jim Jefferies

Naomi Grossman como Marjorie

GiGi Erneta como Ayn

Norman Towns

Maurice Greene

Akeem Hayes

Tierra Whack

Tyriq Withers da vida a Cameron Cade, prometedor jugador de fútbol americano, en la película de terror deportiva "Him" (Foto: Universal Pictures)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “HIM”?

“Him”, que cuenta con David Kern y Kate Oh como productores ejecutivos, tiene una duración de 96 minutos, es decir, 1 hora y 36 minutos.

