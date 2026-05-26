La superestrella John Travolta se pone detrás de la cámara y también al mando del avión en “Ven a volar conmigo” (en su idioma original: "Propeller One-Way Night Coach"), la adaptación cinematográfica de su propio libro infantil que aterriza en Apple TV+. Así, la historia se presenta como una aventura familiar vista desde la mirada de un niño que se sube a un vuelo nocturno rumbo a Hollywood y termina viviendo el gran viaje de su vida. ¿Te gustaría saber más al respecto? Pues, aquí te cuento de qué trata exactamente la película y cómo se podrá ver en el streaming.

Vale precisar que la cinta es una producción de JTP Productions, la compañía de Travolta, junto a Kids at Play, con Apple Original Films como casa distribuidora.

Además, el equipo técnico incluye a Paul de Lumen en la dirección de fotografía y un trío de compositores para la banda sonora: Tim Aarons, Alec Puro y Eric Meyers.

¿DE QUÉ TRATA “VEN A VOLAR CONMIGO”?

Según Apple, “Ven a volar conmigo” sigue a Jeff (Clark Shotwell), un niño apasionado por la aviación que se sube a un vuelo nocturno de un solo trayecto junto a su madre (Kelly Eviston-Quinnett), con destino a Hollywood.

De esta manera, lo que empieza como un viaje ordinario se convierte en una travesía transformadora, llena de pequeñas aventuras a bordo: comidas de avión, conversaciones con auxiliares de vuelo carismáticas, escalas inesperadas y pasajeros que parecen salidos de un cuento.

Cabe resaltar que el relato se narra desde la perspectiva de un Jeff adulto (Joh Travolta) que mira hacia atrás y recuerda ese viaje como el punto de partida de su futuro.

Y, en el camino, la película combina la fascinación técnica por los aviones con una mirada emotiva sobre la infancia, los sueños y la relación entre madre e hijo.

MIRA EL TRÁILER DE “VEN A VOLAR CONMIGO”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “VEN A VOLAR CONMIGO”?

El elenco de “Ven a volar conmigo” lo lidera Clark Shotwell como Jeff, el niño protagonista.

La madre de Jeff, llamada Helen, está interpretada por Kelly Eviston-Quinnett, mientras que las azafatas Doris y Liz corren a cargo de Ella Bleu Travolta y Olga Hoffmann, respectivamente.

Por si fuera poco, John Travolta aparece en pantalla como un Jeff adulto y, además, presta su voz como narrador de la historia.

¿CÓMO VER “VEN A VOLAR CONMIGO”?

“Ven a volar conmigo” tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Cannes 2026.

Después de su paso por el evento, la película se lanza directamente en Apple TV+ el viernes 29 de mayo del 2026.

Por lo tanto, para disfrutarla sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

El póster de "Propeller One-Way Night Coach", película dirigida por John Travolta que se desarrolla a lo largo de 61 minutos de metraje (Foto: JTP Productions / Apple TV+)

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